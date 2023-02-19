استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء لخفض الأسعار

تسويق وطني بـ1200 دج/كغ في رمضان

أكد مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الأحد، بالجزائر العاصمة، أن أكثر من 20.000 طن من اللحوم الحمراء ستستورد وتسوق في السوق الوطنية بسعر مسقف حدد بـ1200 دج/كغ خلال شهر رمضان المقبل.

في مداخلة له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية الجزائرية، أكد المستشار بالوزارة مولود تريعة، أنه “بهدف التخفيف من الضغط على مستوى السوق المحلية، تقرر استيراد كمية معتبرة من اللحوم تقدر بـ20.000 طن تحسبا لشهر رمضان سيتم توزيعها عبر كامل التراب الوطني”.

وأضاف ذات المسؤول أن الأمر يتعلق بلحوم حمراء طازجة “حلال” مجهزة بالتفريغ الهوائي ومستوردة أساسا من أمريكا الجنوبية، موضحا أن أسعار البيع للمستهلك حددت بـ1200 دج/كغ.

علاوة على 540 نقطة بيع مباشرة التي سيتم فتحها بمناسبة الشهر الفضيل سيتم تسويق هذه الكمية في السوق الوطنية عن طريق اتفاقيات مع مساحات كبرى للتوزيع وتجار البيع بالجملة تتضمن شرط عدم تجاوز سعر 1200 دج/كغ.

وبخصوص لحوم الدواجن، ذكر تريعة بالقرار الذي اتخذ مؤخرا والمتعلق بتسقيف أسعار البيع بـ350 دج/كغ على مستوى الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن.

وأشار إلى أن “الديوان يسوق بشكل مباشر للمستهلك دواجن بسعر مسقف بـ350 دج/كغ عبر نقاط بيعه الثمانين، بالإضافة إلى 540 نقطة بيع التي سيتم فتحها تحسبا لشهر رمضان.

وحسب المسؤول نفسه، فإن هذا السعر المسقف يخص اللحوم البيضاء الطازجة، مضيفا أن الدواجن المجمدة ستباع بسعر أقل.

وأكد تريعة أن هذا الإجراء يهدف أساسا إلى تنظيم أسعار الدواجن التي تشهد ارتفاعا “غير مبرر” منذ عدة أيام، مذكرا بأن الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن لديه حصة سوق لا تقل عن 15 بالمئة للحوم البيضاء، بعرض أزيد من 10 آلاف طن/الشهر على مستوى الأسواق. ومن أجل زيادة المساهمة في تنظيم السوق، يعتزم الديوان زيادة حصته في السوق تدريجيا، لا سيما من خلال تعزيز دوره في تصنيع وتسويق الأعلاف الحيوانية.