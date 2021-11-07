استيراد 29 مليون جرعة.. وجزائريون عازفون عن اللقاح

وزير الصحة يؤكد الجاهزية للموجة الرابعة

أكد وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، الأحد، بالجزائر العاصمة أنه تم استيراد أزيد من 29 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا منذ ظهور هذه الجائحة بالمجتمع.

وأوضح وزير الصحة خلال عرضه للإستراتيجية الوطنية للتصدي لجائحة كورونا وإعادة بعث الاقتصاد الوطني بمناسبة تنظيم مؤتمر الجزائر للاستثمار أن “الدولة وضعت كل الوسائل اللازمة من اجل وضع اللقاح في متناول جميع المواطنين، لكن هؤلاء لم يقبلوا على هذه العملية إلا عند بلوغ الإصابات بالفيروس ذروتها، متخلين عنها بمجرد تراجع عدد الحالات”.

وأشار بالمناسبة إلى وجود مخزون من مختلف اللقاحات التي تم استيرادها على مستوى 800 مؤسسة التي تم تجنيدها لهذه العملية إلى جانب مصالح بعض المستشفيات يقدر مليون جرعة، مجددا دعوته لجميع المواطنين الذين تأخروا عن حملة التلقيح إلى التوجه لهذه المؤسسات قصد حماية انفسهم وكسر سلسلة نقل العدوى .

وعبر وزير الصحة من جانب آخر عن أسفه لعزوف المواطنين عن التلقيح الذي بلغ أزيد من 247 ألف شخص ملقح عبر القطر يوميا عند بلوغ الإصابات ذروتها خلال الأشهر السابقة وتراجع هذا العدد إلى أقل من 20 الف يوميا خلال الأيام الأخيرة.

وفيما يتعلق بالوسائل التي تم تجنيدها لاسيما خلال الموجة الثالثة التي عرفت طلبا كبيرا على مادة الأوكسيجين أكد البروفسور بن بوزيد أن الدولة “لجأت إلى طريقة استعجالية للاستجابة لهذه الوضعية الطارئة من خلال اقتناء 4500 مكثف للأوكسيجين إلى جانب عدد معتبر من المولدات مع تعزيز الانتاج الوطني للأربع شركات الوطنية”.

كما كيفت الوزارة بعض قوانينها مع الوضعية الوبائية للجائحة لتسهيل اقتناء بعض الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية من خلال وضع – كما اضاف -“رواقا أخضر لإعفاء بعض المواد من الضرائب الجمركية”.

وفيما يتعلق بالتحاليل عن طريق تقنية (بي.سي.أر)، أكد المسؤول الأول عن القطاع أن عدد المخابر التي أسندت اليها هذه المهمة – بعدما كان يقوم بها المخبر المرجعي لمعهد باستور فقط – 130 مخبر عبر القطر بين القطاعين العمومي والخاص لجعل هذه التحاليل في متناول كل المواطنين عبر الوطن.

وكشف من جانب آخر بأنه وفي حالة ظهور موجة رابعة بالجزائر حسب ما توقعه بعض الخبراء استنادا إلى ما عرفته بعض الدول فإن “القطاع على أتم الاستعداد لمواجهة هذه الوضعية”.

خ. م