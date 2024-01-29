استيراد 7500 طن من اللحوم الحمراء تحسّبًا لشهر رمضان

كميات أخرى منتظرة بإعفاءات جمركية لأجل استقرار الأسعار

بلغت كميات اللحم المستورد منذ بداية ديسمبر الماضي 7500 طن بموجب التراخيص التي سلمتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يضاف إليها كميات أخرى شرع المتعاملون في استيرادها بموجب تراخيص جديدة ستطبق عليها تخفيضات الرسوم الجمركية المتضمنة في قانون المالية، فضلا عن استيراد 400 ألف من الصيصان (أمهات الدجاج) من بلد أوروبي شهريا لتنشيط شعبة اللحوم البيضاء.

في هذا السياق، أفادت مصادر بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لـ”الشروق”، أن كميات اللحوم الحمراء المستوردة لتموين السوق الوطنية ستصل تباعا بعد منح التراخيص من طرف الوزارة الوصية، خصوصا أن العديد من المتعاملين كانوا بصدد انتظار الشروع في تطبيق تخفيض الحقوق الجمركية الذي أقره قانون المالية، والذي نص على تقليصها من 25 إلى 5 بالمائة.

وأشارت مصادرنا إلى أنه، ومنذ ديسمبر الماضي، بلغت كميات اللحوم الحمراء المستوردة من عدة جهات نحو 7500 طن، تضاف إليها كميات ستصل خلال الأسابيع المقبلة وتحديدا قبل حلول شهر رمضان وسيكون لها إسهام في كسر الأسعار.

وبخصوص شعبة اللحوم البيضاء، أوضحت المصادر التي تواصلت معها “الشروق”، أنه شُرع في عمليات استيراد 400 ألف صوص (أمهات الدجاج) شهريا من بلد أوروبي مخصصة للحصول على الدجاج البيوض، الذي بدوره سينتج عند البلوغ الدجاج اللاحم، يضاف إليها 300 ألف صوص شهريا هو الإنتاج المحلي من طرف متعاملين جزائريين اثنين.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تنشيط شعبتي اللحوم الحمراء والبيضاء والمساهمة في استقرار الأسعار في الفترة المقبلة بعد أن عرفت مستوياتها ارتفاعا كبيرا في الأشهر الماضية.

كما حصلت شركة “الجزائرية للمواشي” على ترخيص وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لاستيراد اللحوم، عبر فرعها بإيرلندا، اعتبارا من الأسبوع الأول من فيفري بكميات أولية بلغت 1200 طن، ستوزع مباشرة من المنتج على المستهلك بدون وسائط بسعر لن يتعدى 1200 دينار للكيلوغرام.

ووفق ما علمته “الشروق” من مصادر على صلة مباشرة بالملف، فإن “الجزائرية للمواشي” حصلت على التراخيص اللازمة لاستيراد اللحوم بعد تسوية الوثائق المطلوبة للاتفاقيات الصحية بين الجزائر وإيرلندا.

وستستورد الشركة، وفق ما توفر من تفاصيل، نحو 1200 طن في عملية أولية، عبارة عن كميات معبأة بالتفريغ الهوائي، تضاف إليها 600 طن عبارة عن هياكل عجول و600 طن من لحم الخروف، حيث من المتوقع أن تصل 100 طن كل أسبوع، على أن تصل أول شحنة في الأسبوع الأول من فيفري الداخل.

وعن عمليات التسويق، أوضحت المصادر التي تواصلت معها “الشروق” أن الشركة بصدد افتتاح نقاط بيع في عدة مدن لتوسيع شبكتها، كما يجري العمل على اتفاق مع مصالح وزارة التجارة لتموين الأسواق الجوارية خصوصا في الفترة المقبلة التي تسبق شهر رمضان.

وعن الأسعار، ذكرت المصادر ذاتها أن الكيلوغرام الواحد سيصل إلى المواطن بسعر لن يتعدى 1200 دينار، خصوصا أن “الجزائرية للمواشي” لها ميزة تنافسية وهي عدم وجود وسطاء يتدخلون في عملها داخليا أو خارجيا، من منطلق أن الاستثمار في إيرلندا هو من طرف الشركة الأم المسماة “بريميوم لايف ستوك” (Premium live stock) والتي تعود ملكيتها أيضا لمربي مواش جزائري، وبالتالي فإن فرعها في الجزائر سيجلب اللحوم بشكل مباشر من دون وسطاء، ما سيساعد على استقرار الأسعار.

وشهدت أسعار اللحوم الحمراء تراجعا لافتا في الأسابيع الأخيرة، بعد ضخ كميات من هذه المادة المستوردة وصلت تباعا من الخارج قادمة من عدة دول، على غرار إيرلندا والهند والبرازيل، كما لوحظ قيام محلات بالإعلان عن تسويق اللحوم الحمراء المستوردة عبر عدة ولايات.