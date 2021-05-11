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الجزائر
عقب اجتماعه مع الأحزاب السياسية

استيفاء شرط السن في قوائم التشريعيات..شرفي يصدر قرارا جديدا

الشروق أونلاين
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استيفاء شرط السن في قوائم التشريعيات..شرفي يصدر قرارا جديدا

أصدر رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد شرفي، قرارا يحدد شروط وكيفيات تخصيص على الأقل نصف الترشيحات في قوائم المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان 2021.

وجاء في بيان نشرته السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات “استجابة لانشغالات الأحزاب السياسية المشاركة في اللقاء الذي جمعهم مع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبعد مداولة مجلس السلطة المستقلة، اصدر رئيس السلطة قرارا يحدد شروط وكيفيات تخصيص على الأقل نصف الترشيحات في قوائم المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان 2021”.

وتابع البيان “وعليه، في حالة رفض الترشيحات بسبب عدم استيفاء شرط السجن، يتعين على القائمة المعنية للحزب السياسي آو القائمة المستقلة التطابق مع أحكام المادة 191، وذلك بتقديم ترشيحات جديدة لتحقيق نصف الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة”.

وختم “كما يجب أن يقدم التعويض المنوه أعلاه، في أجل لا يتجاوز 25 يوما السابقة لتاريخ الاقتراع“.

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التعليقات
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  • خليفة

    يجب تشبيب البرلمان ،و التركيز على الكفاءات العلمية ،و اشتراط نظافة اليد و الجيب و ان لا يكون المترشح قد شارك في العهدات السابقة التي دمرت البلاد و العباد ،و اقصاء كل الانتهازيين و اصحاب المال الفاسد، و على الدولة ان تحذف كل الامتيازات المرتبطة بالمنصب ،لان المسؤلية في نهاية المطاف تكليف و ليست تشريف.

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