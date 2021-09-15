اسطمبولي رئيسا للاتحادية الجزائرية لكرة اليد بالنيابة

أسفر اجتماع أعضاء المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة اليد المنعقد صبيحة الأربعاء، عن تعيين عمران اسطمبولي رئيسا للاتحادية بالنيابة.

وجاء تعيين اسطمبولي رئيسا بالنيابة، بعد القرار المتخذ من طرف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، بالتوقيف المؤقت لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد السيد حبيب لعبان وأعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين للعهدة الأولمبية 2017-2020، بسبب خروقات في تسيير الاتحادية.

من جهة أخرى، وفي بيان للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، تم تحديد يومي 15 و 16 أكتوبر 2021، لانطلاق البطولة الوطنية، حيث يضم القسم الممتاز ذكور، 5 مجموعات وكل مجموعة تضم 5 فرق.

أما القسم الوطني الأول ذكور فيضم 3 مجموعات كل مجموعة تتكون من 11 فريقا، في حين القسم الممتاز إناث سيضم مجموعتين كل مجموعة تتكون من 7 فرق.