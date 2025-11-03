اسماعيل بن ناصر العنصر المنتظر في تشكيلة بيتكوفيتش

مشاركاته الأخيرة مع دينامو زغرب تعبد طريق عودته إلى الخضر

استعاد الدولي الجزائري والمحترف مع نادي ديناموزغرب الكرواتي اسماعيل بن ناصر، جزءا من إمكانياته، بعد المشاركات الأخيرة لنجم ميلان السابق رفقة فريقه الجديد بالدوري الكرواتي، رغم غيابه عن المشاركة مع ناديه في الدوري الأوروبي، إلا أن عودة الجزائري إلى المشاركات الرسمية، أعادت الحديث عن إمكانية ارتداءه قميص الخضر من جديد خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر مقربة من الناخب الوطني الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، أن هذا الأخير ومنذ توليه العارضة الفنية للخضر، معجب كثيرا بإمكانيات بن ناصر، وكان يعول عليه كثيرا لقيادة الخضر في الفترة المقبلة، غير أن الإصابات الكثيرة، وغيابه عن المنافسة في الأشهر الماضية، جعلت الطاقم الفني للمنتخب يجرب عدة أسماء في منصب الارتكاز، في صورة راميز رزوقي، قندوسي، بوداوي، بالإضافة إلى إعادة منح الفرصة مجددا لآدم زرقان، غير أن بيتكوفيتش لم يقتنع بمستوى أي أحد منهم في هذا المنصب، ووصل إلى حد تجريب فارس شايبي كمسترجع كرات، مايعبد الطريق لبن ناصر من أجل العودة إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري.

مشاركة بن ناصر في آخر جولة، وفي حال مشاركته الثانية على التوالي في لقاء سيلتا فيغو الإسباني، سيكون في طريق مفتوح للتواجد في قائمة الخضر تحسبا للتربص المقبل الذي سيواجه فيه المنتخب الوطني الجزائر بنظيره السعودي والزيمبابوي وديا، تحضيرا لمنافسة كأس أمم إفريقيا، وهي القائمة التي ستتضح فيها الرؤية بنسبة كبيرة عن الأسماء التي ستدافع عن الخضر في كان 2025، نهاية السنة الجارية، حيث لن تشهد أي تغييرات كبيرة، مقارنة بالتربصات السابقة، إلا بن ناصر الذي قد يكون أبرز عنصر عائد للمنتخب، بالنظر لقيمته الكبيرة في حال تواجد بأفضل مستوياته.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، كان قد خطف الأنظار مع ناديه ديناموزغرب الكرواتي، رفقة مواطنه منصف بقرار، في اللقاء الذي خاضه النادي يوم السبت الماضي، والذي عرف مشاركة الثنائي الدولي الجزائري، أساسيا، حيث سجل هدف اللقاء منصف بقرار في الدقيقة الـ 29، بعد تمريرة حاسمة من بن ناصر، ليبصم نجم ميلان على تمريرته الحاسمة الثانية في مباراته السادسة رفقة الفريق الكرواتي. جميعها في الدوري المحلي، فيما واصل بقرار تألقه ووصل إلى المساهمة التهديفية رقم 9 في مباراته الـ 13 مع زغرب ما بين الدوري والكأس والدوري الأوروبي، بواقع 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين.