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رياضة
طلب من وكيل أعماله البحث عن فريق بسبب وضعيته الصعبة مع فياريال

اسم ماندي مطروح على فالنسيا وألميريا.. ويطرح احتمال عودته إلى ريال بيتيس

ع. ع
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اسم ماندي مطروح على فالنسيا وألميريا.. ويطرح احتمال عودته إلى ريال بيتيس

كشف موقع “فيشاخيس” الإسباني، أن المدافع الدوري الجزائري، عيسى ماندي، مرشح للالتحاق بأندية فالنسيا أو ألميريا، أو العودة إلى فريقه السابق ريال بيتيس، خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

وأوضح ذات المصدر أن ماندي يعد مناسبا لطموحات نادي ريال بيتيس وفالنسيا وألميريا، حيث يسعى الأول لتدعيم صفوفه بلاعب قوي في خط الدفاع تحسبا للموسم الكروي الجديد، علما أن إدارة النادي الأندلسي تعرف جيدا إمكانات عيسى ماندي الذي لعب لمدة خمسة مواسم في صفوفه. في حين يريد فالنسيا تعزيز خط دفاعه بلاعب مميز يمكنه أن يقدم الإضافة وخاصة أن اللاعب لن يكلف إدارة فالنسيا ماليا. وأما الصاعد الجديد إلى الليغا نادي ألميريا يريد تدعيم صفوفه بلاعبين ذوي خبرة، ويرى في ماندي مواصفات اللاعب الذي يمكنه جلب الإضافة لخط دفاعه، خاصة أن هدفه الرئيسي الموسم المقبل هو الاستماتة والبقاء ضمن أندية نخبة إسبانيا.

وكان موقع إل غول ديجيتال الإسباني، قد تحدث عن رغبة عيسى ماندي في تغيير الأجواء بحيث هو ليس راض على وضعيته في الموسم الأول الذي قضاه مع الغواصات الصفراء. وأشارت إلى أنه نادم على خياره بمغادرة ريال بيتيس الذي حاول معه كل السبل لإقناع بالبقاء لكن ماندي أصر على الرحيل. وأضاف المصدر نفسه، أن عيسى ماندي تحدث مع وكيل أعماله وطلبه منه البحث عن حل لوضعيته في حال لم يقدم المدرب أوناي إيمري ضمانات له قبل بداية الموسم الجديد، في وقت أن رغبة اللاعب الجزائري هي العودة إلى ريال بيتيس إن كانت توجد فرصة لذلك.

ولم يتمكن ماندي من تثبيت أقدامه في تشكيلة فياريال وفشل في تقديم مستويات جيّدة قريبة من تلك التي ظهر بها مع فريقه السابق ريال بيتيس طوال خمسة مواسم كاملة.

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