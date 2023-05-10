اسم “محمد” يحتل المرتبة الأولى في برلين

احتل اسم محمد المرتبة الأولى في برلين بالنسبة للذكور حديثي الولادة، والمرتبة العشرين في كامل ألمانيا، متفوقا بذلك على أسماء أخرى.

وأعلنت جمعية اللغة الألمانية أن اسم محمد سبق أسماء تربعت لفترة طويلة على القائمة مثل نوح وآدم، وفق موقع “دي دبليو”.

وذكرت صحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، أن هذا الأمر يتعلق بالمواليد الذكور، فيما احتل اسم صوفيا المركز الأول بالنسبة للفتيات فيالعاصمة الألمانية برلين ليطيح بأسماء أخرى مثل إميليا وإيما.

وبحسب صحيفة دي تسايت الألمانية والتي نشرت أيضا عن الموضوع، فإن أساس القوائم السنوية للأسماء هو البيانات المأخوذة من أكثر من 750 مكتب تسجيل ولادات في جميع أنحاء ألمانيا.

وقالت تسايت إن اسم محمد احتل اسم المرتبة 20 على الصعيد الوطني، حيث تم منح اسم محمد 2758 مرة لمواليد العام الماضي 2022.

ووفقا لنفس الصحيفة، فإن اسم محمد لم يكن هو الأكثر شيوعا في برلين عام 2018 غير أنه كان ضمن المراكز المتقدمة، وهو ما أثار جدلا في برلين حينها.

وفي عام 2021 احتل اسم محمد المرتبة الثالثة في برلين، ليحقق الصدارة في عام 2022.

في ذات السياق قالت مجلة شتيرن، إنه “يمنع تسجيل أي اسم على شهادة الميلاد الألمانية، يمكن أن يسبب لصاحبه مشكلة نفسية مستقبلاً، أو أن يصبح محلاً للسخرية من قبل أقرانه والمجتمع فيما بعد”.

وأوضحت المجلة أن أسماء مثل “سوبرمان، ويكيليكس، فالدمايستر ممنوعة”، حتى لو رغب بعض الآباء بتسجيل أبنائهم بها.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد ذكرت أن محكمة برلين سمحت باستخدام اسم جهاد في العام 2009 كاسم ذكر، وألزمت الجهة المعنية بتسجيل أسماء المواليد بقبول الاسم، وذلك بعد التماس قدمته العائلة، حيث أوضحت أن جهاد باللغة العربية تعني أيضاً بذل المجهود، من أجل الحصول على الشيء المراد، وليس بالضرورة ربطها بموضوع الحرب المقدسة.

وبالرجوع إلى الموقع الإلكتروني المختص بالأسماء الأكثر انتشاراً في ألمانيا، ظهرت أسماء عربية أخرى ضمن الأسماء الأكثر شعبية للعام 2022، مثال مالك وعلي، وللفتيات عليا وزينب.

كما احتلت الأسماء المشتركة لدى الألمان والعرب مثل هنا، أو لندا، لينا مراكز متقدمة. في حين ظهرت أسماء مثل أميرة، سرى، ياسمينا في مواقع متأخرة ضمن لائحة الأسماء الأكثر انتشاراً.