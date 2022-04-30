اشاعة وفاة أشهر وكيل لاعبين في العالم تحدث ضجة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية خبر قيل فيه إنّ وكيل اللاعبين الشهير الإيطالي مينو رايولا قد توفي. إلا أنّ الادعاء خطأ، وقد عبّر رايولا عن غضبه من هذا الخبر الكاذب عبر تويتر مستنكراً ما حصل.

جاء في نصّ المنشور “وفاة الإيطالي مينو رايولا أحد أشهر وسطاء اللاعبين في العالم، بطريقة مفاجئة اليوم عن سن يناهز 54 عاماً”.

حصدت المنشورات آلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي إذ صدّق كثيرون أنّ رايولا توفي في حين تنبّه آخرون إن الخبر كاذب مشيرين إلى ذلك في تعليقاتهم.

رايولا “غاضب”

إلا أنّ مينو رايولا حيّ يرزق.

وقال وكيل اللاعبين الشهير في تغريدة على تويتر إنه “غاضب” بعد الإعلان الخاطئ الخميس عن وفاته من قبل وسائل الإعلام الإيطالية، مستنكرا مع المقربين منه ما حصل.

وكتب رايولا البالغ من العمر 54 عاما في تغريدته بعد فترة وجيزة من الإعلان عن وفاته من قبل العديد من وسائل الإعلام الإيطالية، بينها صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت”، أن “الحالة الصحية الحالية لمن يتساءلون: غاضب. إنها المرة الثانية خلال أربعة أشهر يقتلوني فيها…”.

ونفى ممثلو رايولا خبر وفاته لوكالة فرانس برس، وقالوا إن “مينو لم يمت، هذه أنباء كاذبة”، من دون إعطاء تفاصيل عن حالته الصحية أو المكان الذي يوجد فيه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” تصريحات أدلى بها ألبرتو تسانغريلو، مدير وحدة العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل بالقرب من ميلانو، أشار فيها إلى أن رايولا كان يكافح من أجل الحياة.

وقال تسانغريلو “أشعر بالغضب من المكالمات الهاتفية من صحافيين زائفين يتكهنون بحياة رجل يقاتل”.

وكان رايولا الذي يدير بشكل خاص مصالح النروجي إيرلنغ هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني) والفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان الإيطالي)، أعلن في 12 جانفي الماضي أنه اجتاز “فحوصات طبية تتطلب التخدير”، مضيفا أن “فحوصات أخرى مقررة، وليس عملية جراحية عاجلة”.

المصدر: فرانس برس