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اشتباكات عنيفة جنوب العاصمة دمشق والداخلية تدعو للالتزام بالنظام العام

الشروق أونلاين
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اشتباكات عنيفة جنوب العاصمة دمشق والداخلية تدعو للالتزام بالنظام العام

 اندلعت اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة ومتقطعة بين مجموعات مسلحة سورية جنوب العاصمة دمشق، أدّت إلى مقتل 06 مسلحين و 02 من عناصر الأمن العام. 

وحسب وسائل إعلام محلية، اندلعت منذ فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات في مدينة جرمانا، الواقعة على بُعد 08 كلم جنوب العاصمة دمشق، بين مسلحين من الغوطة الشرقية وآخرين من مدينة جرمانا التي تقطنها الطائفة الدرزية.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد أيام من انتشار تسجيل صوتي نُسب إلى شخص من محافظة السويداء جنوبي سورية، تضمّن إساءات للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ورموز دينية إسلامية، ما أثار موجة غضب عارمة في مناطق سورية عدّة.

وعلى الرغم من نفي، مروان كيوان، المُتّهم باصدار هذا التسجيل، أيّ علاقته به، واصفاً إياه بـ “المُفبرك”، إلّا أنّ التسجيل أثار ردود فعل غاضبة، تحولت إلى تظاهرات ووقفات احتجاجية في مدن عدّة، تطور بعضها إلى صدامات مسلّحة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية السورية، مباشرتها بالتحريّات حول التسجيل الصوتي، مشيرة إلى عدم وجود أيّ دليل على أنّ المتّهم هو صاحب التسجيل، وأكدت الوزارة أنّ العمل جارٍ لتحديد هوية صاحب الصوت.

وعبّرت الوزارة عن “بالغ الشكر والتقدير للمواطنين على مشاعرهم الصادقة والدينية دفاعاً عن مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وشدّدت على أهمية الالتزام بالنظام العام وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات”.

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