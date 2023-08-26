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رياضة

اشتباك بالأيدي بين سعيود وزميله في الدوري السعودي

الشروق الرياضي
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اشتباك بالأيدي بين سعيود وزميله في الدوري السعودي

شهدت مباراة نادي الهلال ضد الرائد مشاداة كلامية واشتباكا قويا بالأيدي بين لاعبي الأخير، أمير سعيود وزميله بالفريق محمد الدوسري، ما دفع معلق اللقاء إلى القول: “عيب. صحاب وفي فرقة واحدة”، فيما لم يصدر عن أي من اللاعبين تصريح حول سبب الخلاف بينهما.

وأظهرت مقاطع مصورة الثنائي وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، ويتبادلان اللكمات بسرعة في الوجه والصدر، وسط مشاداة كلامية غير مفهومة دارت بينهما، وذلك قبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدّم الهلال بهدف نظيف أحرزه ميتروفيتش.

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