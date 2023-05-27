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اشتباك مسلّح على الحدود بين إيران وأفغانستان

الشروق أونلاين
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اشتباك مسلّح على الحدود بين إيران وأفغانستان
أرشيف
إيران وأفغانستان

أعلنت إيران يوم السبت مقتل أحد أفراد قواتها الحدودية وإصابة اثنين آخرين، في تبادل لإطلاق النار مع قوات تابعة لحركة طالبان داخل أراضي أفغانستان.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في إيران، فقد وقع الاشتباك بين قوات حرس الحدود الإيرانية ومسلحين من داخل أراضي أفغانستان، عند منطقة ساسولي الحدودية بين البلدين.

وصرّح نائب قائد قوى الأمن الداخلي في طهران بأن “إطلاقا للنار قد وقع صوب مقر للشرطة في منطقة ساسولي”. مضيفا بأن “قوات حرس الحدود ردّت على مصدر النيران”.

وقال المسؤول الإيراني إن المواجهة تجدّدت بين الجانبين لعدّة ساعات، مطالبا السلطات الأفغانية بتحمل مسؤوليتها لوقف ما أسماه “انتهاك معايير حسن الجوار والقانون الدولي”.

وعادت حركة طالبان المتشدّدة إلى الحكم في أفغانستان، صيف العام 2021. بعد نحو 20 عاما على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري دولي قادته الولايات المتحدة.

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