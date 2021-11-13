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الجزائر

اشتراط بطاقة الناخب لاعتماد المراقبين.. سلطة الانتخابات توضح

الشروق أونلاين
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اشتراط بطاقة الناخب لاعتماد المراقبين.. سلطة الانتخابات توضح

نفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ما تم تداوله حول فرضها بطاقة الناخب لاعتماد المراقبين لصالح القوائم المترشحة في الانتخابات المحلية المقبلة.

وأوضحت السلطة، السبت، في بيان لها أن القرار رقم 249 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية للانتخابات لم يشترط إطلاقا بطاقة الناخب في الدائرة الانتخابية لاعتماد المراقبين لصالح القوائم المترشحة.

وذكرت السلطة في بيانها أن قائمة المراقبين المودعة لدى المندوبية الولائية يجب أن تتضمن عناصر الهوية الموجود في بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية.

وأوضح البيان السلطة المستقلة للانتخابات أنه يمكن تقديم قوائم إضافية في أجل عشرة أيام قبل الاقتراع للتعويض.

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