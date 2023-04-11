اشتراكات الدعم المدرسي لـ”اتصالات الجزائر” ابتداء من 2500 دينار

أعلنت اتصالات الجزائر يوم الثلاثاء، إطلاق باقة الاشتراكات الجديدة في منصة “معلّم” للدعم المدرسي، لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي.

وتعتمد منصة “معلّم” لاتصالات الجزائر، على مبدأ التعلم من الأخطاء. وهي تتوفر على مئات الدروس والتمارين والفيديوهات التعليمية.

ويمكن الاشتراك في خدمة “معلّم” من خلال التقرّب من الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر، حيث تقترح الشركة باقتين بالشكل التالي: