اشتراكات الدعم المدرسي لـ”اتصالات الجزائر” ابتداء من 2500 دينار
أعلنت اتصالات الجزائر يوم الثلاثاء، إطلاق باقة الاشتراكات الجديدة في منصة “معلّم” للدعم المدرسي، لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي.
وتعتمد منصة “معلّم” لاتصالات الجزائر، على مبدأ التعلم من الأخطاء. وهي تتوفر على مئات الدروس والتمارين والفيديوهات التعليمية.
ويمكن الاشتراك في خدمة “معلّم” من خلال التقرّب من الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر، حيث تقترح الشركة باقتين بالشكل التالي:
- باقة MPS : رياضيات، علوم، فيزياء : 3500 دج،
- باقة AFA : عربية، فرنسية، إنجليزية : 2500 دج.