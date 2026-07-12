“اشتغالي بكتاب الله ساعدني على  الحفظ والمراجعة”

صاحب المرتبة الأولى في البكالوريا بالمسيلة لـ"الشروق":

حقق التلميذ غزال أشرف سيف الدين، من ثانوية “الشهيد فايد السعيد” ببلدية حمام الضلعة بولاية المسيلة، المرتبة الأولى ولائيا في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، بمعدل متميز بلغ 18.62 في شعبة تقني رياضي.

ويعد هذا التفوق امتدادا لمسيرة دراسية حافلة بالنجاحات، إذ سبق له أن احتل المرتبة الأولى في امتحان شهادة التعليم المتوسط على مستوى بلدية حمام الضلعة، مؤكدا بذلك تميزه الدراسي منذ سنوات.

وأكد التلميذ المتفوق، في تصريح لـ”الشروق”، أن هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل كان ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة، إلى جانب الدعم المتواصل الذي وجده من أفراد أسرته، مضيفا أنه يحفظ 20 حزبا من القرآن الكريم، مشيرا إلى أن كتاب الله كان حافزا أساسيا له في الحفظ والمراجعة، وسندا معنويا منحه الطمأنينة والانضباط، معربا عن أمله في إتمام حفظه كاملا في المستقبل القريب.

وكشف غزال أشرف سيف الدين، عن طموحه لمواصلة دراسته في مجال الذكاء الاصطناعي، والمساهمة بخبراته مستقبلا في خدمة الجزائر التي قال إنها قدمت له الكثير طوال مسيرته الدراسية، كما أثنى على جهود الطاقم الإداري والتربوي لثانوية “الشهيد فايد السعيد”، مشيدا بالدور الكبير الذي تؤديه المؤسسة في مرافقة التلاميذ وتوفير الظروف الملائمة للتفوق والنجاح.

من جهته، أكد مدير الثانوية، صغيور عبد الوهاب، أن غزال أشرف سيف الدين كان نموذجا للتلميذ الخلوق والمجتهد والمنضبط، وتميز، منذ التحاقه بالمؤسسة، بجدية كبيرة في التحصيل العلمي وحسن السلوك، وهو ما أهّله لتحقيق هذا الإنجاز المستحق.

أما أستاذ مادة الرياضيات، عيشاوي محمد، فأوضح أنه كان يأمل أن يكون تلميذه ضمن الأوائل وطنيا، بالنظر إلى مستواه العلمي المتميز وما لمسه فيه من مثابرة وإصرار على النجاح، مؤكدا أنه كان يتوقع له تحقيق نتيجة استثنائية منذ بداية الموسم الدراسي.

التلميذ المتفوق أوضح أنه لم يكن يتوقع أن يتصدر قائمة الناجحين، معتبرا ذلك مفاجأة سارة زادت من شعوره بالفخر والامتنان، وفي ختام حديثه، وجّه رسالة إلى التلاميذ الذين لم يوفقوا هذا العام، دعاهم فيها إلى عدم الاستسلام، ومضاعفة الجهد والتركيز في السنوات المقبلة، مؤكدا أن المثابرة والعمل المتواصل والإيمان بالقدرات الشخصية هي مفاتيح النجاح والتميز.