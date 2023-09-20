اشتهرت برسم نجوم كرة القدم.. شاهد كيف استقبل رونالدو معجبة من ذوي الهمم

أظهر مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الاستقبال الحافل الذي حظيت به رسامة من ذوي الهمم من طرف النجم كريستيانو رونالدو.

ونشرت صفحة النصر السعودي على “إكس” مقطع فيديو لرونالدو وهو يرحب بفاطمة الإيرانية التي زارته بمقر بعثة الفريق بطهران، واشتهرت برسوماتها له.

وعانق النجم البرتغالي، الشابة فاطمة حمامي، حيث أهدته لوحات رسمتها خصيصا له، فيما أهداها هو قميصه، بعدما عبر عن إعجابه بإبداعاتها.

في ذات السياق كان نشطاء قد تداولوا مقاطع مصورة لفاطمة وهي ترسم نجمها المفضل برجلها، في مشهد حظي بتعاطف كبير وإشادة واسعة.

يذكر أن فاطمة تعاني من شلل بنسبة 85% وبرغم ذلك تقوم برسم لوحاتها بقدميها بدقة عالية، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وفاطمة حمامي نصر آبادي، البالغة 34 عاما، رسامة إيرانية، تعتمد على أصابع قدمها في رسم لاعبيها المفضلين، بسبب إعاقتها الجسدية.

أقامت عدة معارض لأعمالها في آران وكاشان وأصفهان، وشكرها حساب الدوري الإسباني الرسمي على منصة إكس لجمال أعمالها.

وحظي مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه الثلاثاء مباراة ضد بيرسيبوليس الإيراني ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعلقت لافتات عملاقة على جسور المدينة، تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كُتب عليها “أهلاً وسهلاً”.

وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق.

وقبلها بأيام كان النجم العالمي قد حقق حلم طفل إيراني بلقائه، خلال تواجد النصر السعودي بطهران استعدادا لمواجهة بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا.

ونشر نادي النصر مقطع فيديو، يظهر رونالدو وهو يستقبل الطفل الإيراني، قبل أن يهديه قميصا يحمل توقيعه.

وعلّق النادي السعودي، عبر صفحته الرسمية على تويتر: “كرة القدم ليست مجرد لعبة.. هي أكبر من ذلك بكثير.. النصر السعودي ونجمه رونالدو يجسدان ذلك”.