اشتهرت برسم نجوم كرة القدم.. شاهد كيف استقبل رونالدو معجبة من ذوي الهمم
أظهر مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الاستقبال الحافل الذي حظيت به رسامة من ذوي الهمم من طرف النجم كريستيانو رونالدو.
ونشرت صفحة النصر السعودي على “إكس” مقطع فيديو لرونالدو وهو يرحب بفاطمة الإيرانية التي زارته بمقر بعثة الفريق بطهران، واشتهرت برسوماتها له.
وعانق النجم البرتغالي، الشابة فاطمة حمامي، حيث أهدته لوحات رسمتها خصيصا له، فيما أهداها هو قميصه، بعدما عبر عن إعجابه بإبداعاتها.
الرسامة الإيرانية فاطمة تزور مقر بعثة الفريق في طهران 🤩
و تلتقي بقائد #النصر كريستيانو رونالدو 💛 pic.twitter.com/0HsoMIacGv
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 19, 2023
فاطمه حمامی هوادار معلول پرسپولیسی که آرزوی دیدن کریستیانو رونالدو رو داشت باهاش دیدار کرد و تابلوی نقاشی کرده رونالدو رو بهش داد.
رونالدو هم پیرهن شماره ٧ خود ش رو با امضا به فاطمه حمامی اهدا کرد. pic.twitter.com/h3xPb4WH9p
— ⚽️ تا خرتناق فوتبالی ⚽️ (@taakhertenagh) September 19, 2023
في ذات السياق كان نشطاء قد تداولوا مقاطع مصورة لفاطمة وهي ترسم نجمها المفضل برجلها، في مشهد حظي بتعاطف كبير وإشادة واسعة.
لقاء رونالدو و فاطمة في طهران pic.twitter.com/Me6sCVx9oJ
— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) September 19, 2023
يذكر أن فاطمة تعاني من شلل بنسبة 85% وبرغم ذلك تقوم برسم لوحاتها بقدميها بدقة عالية، حسبما أفادت تقارير إخبارية.
البرتغالي كريستيانو رونالدو يلتقي برسامة إيرانية من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل مواجهة النصر وبيرسبوليس.
#استاد_الدوحة pic.twitter.com/yhtPIEJp2M
— استاد الدوحة (@staddoha) September 19, 2023
وفاطمة حمامي نصر آبادي، البالغة 34 عاما، رسامة إيرانية، تعتمد على أصابع قدمها في رسم لاعبيها المفضلين، بسبب إعاقتها الجسدية.
أقامت عدة معارض لأعمالها في آران وكاشان وأصفهان، وشكرها حساب الدوري الإسباني الرسمي على منصة إكس لجمال أعمالها.
وحظي مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه الثلاثاء مباراة ضد بيرسيبوليس الإيراني ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وعلقت لافتات عملاقة على جسور المدينة، تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كُتب عليها “أهلاً وسهلاً”.
وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق.
استقبال حافل 😎👑
هكذا تم استقبال كريستيانو رونالدو وبعثة النصر في طهران قبل مباراة الفريق مع بيرسبوليس 🙌🏼@AlNassrFC 🎥 #استاد_الدوحة pic.twitter.com/OU46dM44fo
— استاد الدوحة (@staddoha) September 18, 2023
وقبلها بأيام كان النجم العالمي قد حقق حلم طفل إيراني بلقائه، خلال تواجد النصر السعودي بطهران استعدادا لمواجهة بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا.
ونشر نادي النصر مقطع فيديو، يظهر رونالدو وهو يستقبل الطفل الإيراني، قبل أن يهديه قميصا يحمل توقيعه.
وعلّق النادي السعودي، عبر صفحته الرسمية على تويتر: “كرة القدم ليست مجرد لعبة.. هي أكبر من ذلك بكثير.. النصر السعودي ونجمه رونالدو يجسدان ذلك”.
كـرة القـدم ليست مجرد لعبة
هي أكبر من ذلك بكثيــر 💛#النصر السعودي و نجمه رونالدو يجسدان ذلك 🇸🇦 pic.twitter.com/xJPS7D7cVP
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023