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إصابة 3 سائقي شاحنات جزائريين في هجوم شمال مالي
الجزائر

إصابة 3 سائقي شاحنات جزائريين في هجوم شمال مالي

الشروق أونلاين
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إصابة 3 سائقي شاحنات جزائريين في هجوم شمال مالي
أرشيف
مدينة غاو شمال مالي

تعرض 3 سائقي شاحنات جزائريين لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مكونة من أربعة أفراد على متن دراجات نارية شمال مالي.
وحسب وزارة الخارجية فالهجوم وقع على مشارف مدينة غاو في مالي في الساعة الثانية من صباح يوم 8 جويلية في مكان يستخدمه سائقو الشاحنات للراحة.
وحسب المصد فالمهاجمون طلبوا في البداية المال وبعد أن فشلوا لجأوا إلى استخدام أسلحتهم النارية، من نوع كلاشينكوف وفقًا لسائقي الشاحنات.

وأصاف المصدر أن الهجوم اسفر عن إصابة ثلاثة سائقي شاحنات جزائريين أحدهم في حالة خطرة، وتم نقلهم إلى مستشفى غاو حيث تم الاعتناء بهم.

وغادر أحد السائقين المستشفى بينما ظل الآخران في المستشفى تحت إشراف طبي.

وخسب الوزارة هذا العمل الإجرامي لم تتبناه اي جهة ونسبه سكان هذه المدينة  إلى العصابات الإجرامية التي تنشط في هذه المنطقة من مالي.

وتتكون القافلة من سبع شاحنات وعلى متنها سبعة سائقين استأجرتهم شركة جزائرية لنقل البضائع بين البلدين.

وتراقب السفارة الجزائرية في باماكو عن كثب أوضاع هؤلاء المواطنين.

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