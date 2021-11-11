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الجزائر

إصدار سلسلة أمجاد الجزائر ودليل متحف المجاهدين بطريقة “البراي”

الشروق أونلاين
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إصدار سلسلة أمجاد الجزائر ودليل متحف المجاهدين بطريقة “البراي”

يشرف وزير المجاهدين العيد ربيقة، الخميس، على حفل تسليم سلسلة أمجاد الجزائر ودليل المتحف الوطني للمجاهدين بطريقة “البراي”، لتمكين المكفوفين من الإطلاع عليهم.

وحسب بيان للوزارة فإن حفل التسليم سيكون يوم الخميس 11 نوفمبر 2021، على الساعة 2 زولا، بالمتحف الوطني للمجاهد.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه السلسلة تم إصدارها بهدف تعزيز التواصل مع ذوي الهمم العالية من أصحاب التحديات البصرية، وتمكينهم من ”الاطلاع على أقباس مضيئة من بطولات وتضحيات أسلافنا الأمجاد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للنهل من معين ذاكرتنا الوطنية المجيدة وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يولي أهمية خاصة لهذه الفئة ”.

كما أضافت الوزارة في بيانها : ”إن إنجاز هذه السلسلة ودليل المتحف الوطني للمجاهد، والتي جاءت عملية تسليمها لذوي القدرات الخاصة من أصحاب البصيرة الثاقبة في شهر الثورة التحريرية المظفرة في ذكراها الـسابعة والستين والتي نحتفي بها بشعار “أمجاد على خطى الأجداد”، يحمل في ثناياه رمزية خاصة ودلالات عميقة؛ وسيتمكن من خلال هذين العملين بناتنا وأبنائنا “ذوي الهمم السامقة” من إثراء معارفهم التاريخية وتحصيلهم لمعلومات تخص رموزنا الوطنية، واكتشاف جوانب عن ما يحتويه المتحف الوطني للمجاهد من معروضات مرتبطة بتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 1954″

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