-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اصطدام بين قطارين بالعاصمة.. الشركة توضح بشأن مصير الرحلات

الشروق أونلاين
  • 631
  • 0
اصطدام بين قطارين بالعاصمة.. الشركة توضح بشأن مصير الرحلات
ح.م
جانب من الحادث

أعلنت الحماية المدنية، صبيحة الخميس، تسجيل حادث اصطدام بين قطارين بالحامة بالعاصمة،  خلف إصابة 7 أشخاص، فيما أكدت الشركة أن حركة النقل تسير بشكل عادي

وحسب ما أفاد به بيان للحماية فقد تدخلت وحدات العاصمة على الساعة 7ساو 15 دقيقة على إثر إصطدام بين قطار لنقل البضائع بقطار لنقل المسافرين في حالة توقف يربط (خط الثنية -الجزائر)، على مستوى محطة الحامة.

 الحادث خلف، إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة أسعفوا ثم حولوا إلى مستشفى مصطفى باشا. يوضح المصدر ذاته.

من جانبها، شركة النقل بالسكك الحديدية أكدت تسجيل حادث اصطدام قاطرة بقطار ذاتي الدفع لنقل المسافرين، قادما من الثنية باتجاه العاصمة، كان متوقفا على مستوى محطة الورشات بالجزائر العاصمة.

وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن القاطرة كانت متوجهة نحو مستودع الصيانة، قبل أن تصطدم بالقطار من الخلف، ليتم تحويله نحو ورشات الصيانة.

وأكدت الشركة تشكيل لجنة تحقيق تقنية تنقلت إلى مكان الحادث للوقوف على الأسباب التي أدّت إلى وقوعه. وأن حركة سير القطارات على مستوى الضاحية تسير بشكل عادي.

مقالات ذات صلة
منجم غار جبيلات: الكشف عن موعد انطلاق معالجة الحديد الخام

منجم غار جبيلات: الكشف عن موعد انطلاق معالجة الحديد الخام

نشرية خاصة: رياح قوية عبر كافة الولايات الساحلية

نشرية خاصة: رياح قوية عبر كافة الولايات الساحلية

450 خدمة حكومية “مرقمنة” في الجزائر

450 خدمة حكومية “مرقمنة” في الجزائر

باتنة: وفاة امرأة واصابة 15 شخصا في حادث اصطدام تسلسلي

باتنة: وفاة امرأة واصابة 15 شخصا في حادث اصطدام تسلسلي

توقيف عصابة أحياء متكونة من 59 فرادا زرعت الرعب بعنابة

توقيف عصابة أحياء متكونة من 59 فرادا زرعت الرعب بعنابة

أنبوب الغاز

أنبوب الغاز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد