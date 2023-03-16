اصطدام بين قطارين بالعاصمة.. الشركة توضح بشأن مصير الرحلات

أعلنت الحماية المدنية، صبيحة الخميس، تسجيل حادث اصطدام بين قطارين بالحامة بالعاصمة، خلف إصابة 7 أشخاص، فيما أكدت الشركة أن حركة النقل تسير بشكل عادي

وحسب ما أفاد به بيان للحماية فقد تدخلت وحدات العاصمة على الساعة 7ساو 15 دقيقة على إثر إصطدام بين قطار لنقل البضائع بقطار لنقل المسافرين في حالة توقف يربط (خط الثنية -الجزائر)، على مستوى محطة الحامة.

الحادث خلف، إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة أسعفوا ثم حولوا إلى مستشفى مصطفى باشا. يوضح المصدر ذاته.

من جانبها، شركة النقل بالسكك الحديدية أكدت تسجيل حادث اصطدام قاطرة بقطار ذاتي الدفع لنقل المسافرين، قادما من الثنية باتجاه العاصمة، كان متوقفا على مستوى محطة الورشات بالجزائر العاصمة.

وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن القاطرة كانت متوجهة نحو مستودع الصيانة، قبل أن تصطدم بالقطار من الخلف، ليتم تحويله نحو ورشات الصيانة.

وأكدت الشركة تشكيل لجنة تحقيق تقنية تنقلت إلى مكان الحادث للوقوف على الأسباب التي أدّت إلى وقوعه. وأن حركة سير القطارات على مستوى الضاحية تسير بشكل عادي.