“اضطرابات تقنية” في شبكة بريد الجزائر

شهدت مكاتب بريد الجزائر صباح الأربعاء، على المستوى الوطني، اضطرابات تقنية على مستوى الشبكة. حسب ما أفاد به بيان للمؤسسة.

وأوضح البيان أن الاضطرابات نجمت عن تحديث منصة الخدمات المصرفية الأساسية (Corebanking). من أجل تحسين جودة المعاملات النقدية بجميع أشكالها.

وأكدت المؤسسة أن فرقها التقنية “تقوم بما يلزم لتسوية هذه الوضعية بأسرع وقت ممكن”. كما قدّمت اعتذارها للزبائن عن “أي إزعاج يترتب على ذلك”.

وتحصي بريد الجزائر ما يزيد عن 4.100 مكتب خدمات عبر ولايات الجزائر الـ58. وتشغّل المؤسسة نحو 25 مليون حسابا بريديا جاريا، 22 مليون منها حسابات نشطة تجري عمليات مالية مختلفة بشكل يومي.