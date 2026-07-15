-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
على مستوى منشأة كهربائية رئيسية كبرى بمنطقة سيدي عقبة في ولاية بسكرة

اضطرابات في التموين بالكهرباء عبر عدد من الولايات بسبب “عطب تقني”

الشروق أونلاين
  • 556
  • 0
اضطرابات في التموين بالكهرباء عبر عدد من الولايات بسبب “عطب تقني”
أرشيف
تعبيرية

أوضح مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة خليل هدنة، أن الاضطرابات التي عرفتها عملية التموين بالكهرباء في عدد من ولايات الوطن، يعود إلى عطب تقني على مستوى منشأة كهربائية رئيسية كبرى بمنطقة سيدي عقبة في ولاية بسكرة.

وقال هدنة في تصريح لإذاعة الجزائر، أن موجة الحرّ الشديدة التي تشهدها مناطق واسعة من الوطن، إلى جانب الارتفاع الكبير في نسبة الرطوبة، تسبّبت في حدوث العطب التقني المسجّل.

وأدى هذا العطب إلى حدوث تذبذبات متسلسلة في الشبكة الكهربائية. بالنظر إلى الترابط الذي يميّز الشبكة، على مستوى جزء من ولايات شرق البلاد.

وأكد المتحدث أن الفرق التقنية المختصة باشرت تدخلاتها فور تسجيل العطب، لاستعادة التموين الكهربائي. مشيرا إلى أن جميع الإمدادات ستعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي.

تسجيل ذروة جديدة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر

وفيما يتعلق بالولايات الأخرى، التي سجّلت بها بعض التذبذبات، أوضح المتحدث أنها لا ترتبط بالعطب التقني الذي مسّ المنشأة الكهربائية الرئيسية بسيدي عقبة. وإنما تعود إلى أسباب أخرى محلية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وطمأن مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، بأن أعوان سونلغاز مجنّدون على مدار الساعة، لمعالجة الخلل، وإعادة الاستقرار إلى الشبكة الكهربائية.

من جهة أخرى، تنقّل الوزير الأول سيفي غريب رفقة وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ومستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي السعيد إلى مركز التحكم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء بالعاصمة. للوقوف على عملية إعادة الإمداد بالشبكة الكهربائية بعد وقوع العطب التقني.

مقالات ذات صلة
وزارة التربية تفتح باب التوظيف

وزارة التربية تفتح باب التوظيف

الجزائر تشارك قطر أحزانها.. الوزير الأول يوقّع سجل التعازي باسم الرئيس تبون

الجزائر تشارك قطر أحزانها.. الوزير الأول يوقّع سجل التعازي باسم الرئيس تبون

تحفظ 40 حزبا من القرآن وعينها على الذكاء الاصطناعي

تحفظ 40 حزبا من القرآن وعينها على الذكاء الاصطناعي

بكالوريا 2026.. توسيع خيارات التوجيه إلى 12 رغبة للناجحين الجدد

بكالوريا 2026.. توسيع خيارات التوجيه إلى 12 رغبة للناجحين الجدد

عشرات الآلاف خارج رواق النجاح في انتظار فرصة الإدماج

عشرات الآلاف خارج رواق النجاح في انتظار فرصة الإدماج

تخصصات جديدة في مهن المستقبل لحاملي بكالوريا آداب وفلسفة

تخصصات جديدة في مهن المستقبل لحاملي بكالوريا آداب وفلسفة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد