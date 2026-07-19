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الجزائر
بسبب التقلبات الجوية

اضطرابات في رحلات الجوية الجزائرية إلى مطارات شرق البلاد

الشروق أونلاين
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اضطرابات في رحلات الجوية الجزائرية إلى مطارات شرق البلاد
أرشيف
طائرة الخطوط الجوية الجزائرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مساء السبت، تسجيل اضطرابات في برنامج عدد من رحلاتها المبرمجة من وإلى بعض مطارات شرق البلاد، وذلك نتيجة التقلبات الجوية المسجلة، وفق ما أفادت به الشركة في بيان.

وأوضحت الجوية الجزائرية أن سوء الأحوال الجوية أثر على حركة عدد من الرحلات المبرمجة نحو هذه الوجهات ومنها.

ودعت الشركة المسافرين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل مع مركز النداء التابع لها عبر الرقم القصير 3302.

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