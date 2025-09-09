اضطرابات في رحلات الجوية الجزائرية من وإلى فرنسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر، عن اضطرابات غدا الاربعاء في برنامج رحلاتها من وإلى فرنسا، مع احتمال الإلغاء، وذلك بسبب الاضراب الذي ستعرفه مراكز المراقبة الجوية في فرنسا.

وأوضح الجوية الجزائرية أنه “بسبب الإشعار بالإضراب الخاص بمراكز المراقبة الجوية في فرنسا، يشهد برنامج الرحلات ليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 من وإلى فرنسا اضطرابات واسعة مع احتمال الإلغاء”.

ودعت الشركة الزبائن إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 3302 لمزيد من المعلومات.