-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اضطرابات في رحلات الجوية الجزائرية من وإلى فرنسا

الشروق أونلاين
  • 156
  • 0
اضطرابات في رحلات الجوية الجزائرية من وإلى فرنسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر، عن اضطرابات غدا الاربعاء في برنامج رحلاتها من وإلى فرنسا، مع احتمال الإلغاء، وذلك بسبب الاضراب الذي ستعرفه مراكز المراقبة الجوية في فرنسا.

وأوضح الجوية الجزائرية أنه “بسبب الإشعار بالإضراب الخاص بمراكز المراقبة الجوية في فرنسا، يشهد برنامج الرحلات ليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 من وإلى فرنسا اضطرابات واسعة مع احتمال الإلغاء”.

ودعت الشركة الزبائن إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 3302 لمزيد من المعلومات.

مقالات ذات صلة
رخروخ يشدد على رفع العراقيل وتسريع إنجاز مشاريع الطرق بالجنوب

رخروخ يشدد على رفع العراقيل وتسريع إنجاز مشاريع الطرق بالجنوب

جزائريون عرضة لـ” التنمّر” بسبب متلازمة “توريت” !

جزائريون عرضة لـ” التنمّر” بسبب متلازمة “توريت” !

مجلة الجيش: وسائل إعلام معادية حاولت استغلال هجرة 7 قصّر سرّا لتقديم صورة مغلوطة عن الجزائر

مجلة الجيش: وسائل إعلام معادية حاولت استغلال هجرة 7 قصّر سرّا لتقديم صورة مغلوطة عن الجزائر

15 متهما أمام الاستئناف عن تزوير جوازات سفر لـ”الحراقة”

15 متهما أمام الاستئناف عن تزوير جوازات سفر لـ”الحراقة”

المتفوّقة الأولى في بكالوريا 2025 تستعدّ للسفر إلى بريطانيا

المتفوّقة الأولى في بكالوريا 2025 تستعدّ للسفر إلى بريطانيا

صندوق “كاسنوس”.. بيان هام لفائدة هذه الفئة

صندوق “كاسنوس”.. بيان هام لفائدة هذه الفئة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد