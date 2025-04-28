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الجزائر

اضطرابات محتملة في الأنترنت خلال الساعات القادمة

الشروق أونلاين
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اضطرابات محتملة في الأنترنت خلال الساعات القادمة

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بيانا لها، عن امكانية حدوث إضطرابات في خدمة الأنترنت في الجزائر خلال الساعات القادمة، وذلك جراء انقطاع التيار الكهربائي العام الذي مس إسبانيا ودولا أوروبية أخرى.

وجاء في بيان للوزارة “نظرا لانقطاع التيار الكهربائي العام الذي مس إسبانيا ودولا أوروبية أخرى، نعلم مواطنينا الكرام بأن اضطرابات في خدمة الإنترنت قد تحدث في الساعات القادمة”.

وأضافت “ويرجع ذلك إلى أن جزءا من محطاتنا الخاصة بأنظمة الكوابل البحرية، الموجودة أساسا في المدن الساحلية الإسبانية، قد تتأثر بهذا الوضع الاستثنائي”.

ومع ذلك، نود أن نطمئنكم بأنه تم اتخاذ إجراءات وقائية. حيث تم تجهيز أنظمة احتياطية، تشمل أنظمة التوفير الاحتياطي للطاقة (عن طريق البطاريات) والمولدات الكهربائية، لضمان استمرارية الخدمات لفترة زمنية محددة، يضيف البيان.

واختتمت بيانها “نرجو تفهمكم للإزعاج المحتمل والخارج عن إرادتنا، ونعلمكم أن فرقنا التقنية تبقى على أهبة الاستعداد لضمان أفضل جودة خدمة ممكنة”.

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