اضطراب التوحد ضمن أولويات الدولة.. ومولوجي تدشّن مركزا جديدا ببشار

في إطار تعزيز السياسات الاجتماعية التي تنتهجها الدولة، أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي على تدشين مركز متخصص جديد للتكفل بالمصابين بالتوحد بولاية بشار.

ووفقا لبيان نشرته وزارة التضامن فإن هذا المشروع يأتي تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها الرئيس تبون، للأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، من خلال ضمان تكفل شامل يمتد من التشخيص المبكر إلى التأهيل والعلاج، وصولا إلى الإدماج الاجتماعي والمهني.

وخلال الزيارة، تفقدت الوزيرة مختلف مرافق وأجنحة المركز، حيث اطلعت على القاعات البيداغوجية المتخصصة، وفضاءات التأهيل الحسي والسلوكي، إلى جانب مصالح الأرطوفونيا والعلاج النفسي الحركي، وقاعات التقييم والمتابعة، فضلا عن الوسائل التقنية والبيداغوجية المسخرة لضمان تكفل نوعي وفق المعايير المعتمدة.

وشددت مولوجي على ضرورة توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لضمان جودة الخدمات المقدمة، كما أصدرت تعليمات بتعزيز التجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية لفائدة الأطفال قبل الدخول الاجتماعي المقبل، مع الشروع الفوري في عملية التسجيلات.

وأكدت أن القطاع يعمل على استحداث مراكز متخصصة عبر مختلف الولايات، تعتمد برامج بيداغوجية موحدة تستند إلى المرجعيات العلمية والمعرفية المعتمدة دوليا، بهدف تحسين مستوى التكفل بالأشخاص المصابين بالتوحد.

كما أوضحت أن القطاع سيواصل، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، تنفيذ برنامجه الرامي إلى تطوير منظومة التكفل بهذه الفئة، من خلال تدشين سلسلة من المراكز المتخصصة عبر عدد من الولايات كمرحلة أولى، في إطار تجسيد رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المصابين بالتوحد وتعزيز إدماجهم الاجتماعي والتربوي.

وأضافت أن هذه الديناميكية ستتعزز بإنجاز المركز الوطني للتوحد، الذي سيكون قطبا مرجعيا لتنسيق جهود المؤسسات العمومية ومختلف فعاليات المجتمع المدني.