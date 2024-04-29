اضطراب جوي قادم: أمطار رعدية غزيرة وبرد عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة من اضطراب جوي سيمس عدة ولايات يتعلق بتساقط أمطار رعدية غزيرة وحبات برد بداية من السادسة مساء.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، البويرة، برج بوعريريج والمسيلة.

صلاحية النشرية من السادسة من مساء الاثنين إلى غاية السادسة من مساء الثلاثاء.

كمية الأمطار ستتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم.

كما حملت النشرية تنبيها اخر حول تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

الأمطار ستتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم.

تبدأ صلاحية هذه النشرية من العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء إلى غاية الحادية عشر ليلا.

أمطار رعدية غزيرة عبر 19 ولاية

وصباح الاثنين، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية في تنبيه لها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، برج بوعريرج، تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الشلف، غليزان، مستغانم معسكر، وهران، ورقلة وإن صالح.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: البيض، النعامة، بشار وبني عباس.