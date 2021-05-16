اضطراب سير القطارات.. سانتياف توضح

تأسفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية للأفعال المتهروة لبعض المراهقين الذين تسببوا السبت على مستوى محطة خروبة في إعاقة حركة القطارات نحو العفرون وزرالدة.

وقالت الشركة في بيان لها، الأحد، “سجلت الشبكة الوطنية الجزائرية، بكل أسف، أمس السبت 15 ماي 2021، على مستوى محطة الخروبة (الجزائر العاصمة) سلوكيات متهورة وغير مقبولة من قبل شباب مراهقين، تسببوا في إعاقة حركة القطارات نحو العفرون وزرالدة”.

وأضاف البيان أن المراهقين قاموا “بتفعيل إشارات الإنذار بدون مبرّر، بشكل متعمد ومتكرر، مما أدّى إلى تعطيل عملية إعادة تشغيل القطار، والذي تسبب من جانبه في تأخر القطارات طيلة أمسية السبت.

و أكدت “لم يكتف هؤلاء الشباب بذلك، بل قاموا برشق القطار المتوقف في المحطة بالحجارة، ما تسبب في تحطم العديد من النوافذ وتسجيل خسائر مادية معتبرة للقطار”.

ووجهت الشركة نداء إلى أولياء المراهقين ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه أبنائهم، علما بأن مصالحها المعنية قد باشرت بالفعل إجراءات المتابعة القضائية ضد هؤلاء الأفراد، على أساس تسجيلات الفيديو من الكاميرات المركبة في القطارات.

كما دعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المواطنين إلى التزام السلوكيات الحضارية والحفاظ على القطارات وعلى ممتلكات السكك الحديدية التي هي ملك لجميع الجزائريين.