اضطراب في حركة سير قطارات الضاحية الغربية للجزائر العاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الخميس، 19 مارس، عن تسجيل سقوط كابل كهربائي عالي التوتر على كابلات التموين بالطاقة الخاصة بالقطارات، وذلك على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي الحراش وجسر قسنطينة.

وعليه تشير الشركة أن حركة سير قطارات الضاحية الغربية للجزائر ستشهد اضطرابا مساء اليوم، بسبب تدخل الفرق التقنية المتخصصة التابعة لشركة سونلغاز التي تعمل حاليًا على إصلاح هذا الخلل، من أجل استئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

وطمأنت الشركة أن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو الضاحية الشرقية تسير بشكل عادي، وهو نفس الوضع أيضا بالنسبة لقطارات الخطوط الكبرى من وإلى غرب البلاد.