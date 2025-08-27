اضطراب في رحلات الخطوط الجوية الجزائرية لهذا السبب

قد يستمر إلى غاية يوم الجمعة المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الأربعاء، عن تسجيل اضطرابات في برنامج رحلاتها منذ أيام، مرجعة السبب إلى “قيود تشغيلية غير متوقعة” تسببت في ضغط كبير على سير العمليات الجوية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه التذبذبات قد تستمر إلى غاية يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن الوضع تزامن مع كثافة الحركة التي تعرفها فترة الذروة الخاصة بالموسم الصيفي.

وقدمت الخطوط الجوية الجزائرية اعتذارها لزبائنها بسبب التأخيرات المسجلة والصعوبات التي واجهوها خلال سفرهم، مؤكدة أنها تبذل كل الجهود وتسخر إمكاناتها المتاحة من أجل استعادة الوضع الطبيعي في أقرب وقت والعودة إلى تنظيم أمثل لبرامج الرحلات.