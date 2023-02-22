اضطراب في سير ميترو الجزائر بين حي البدر وعين النعجة

بسبب خلل تقني، تعرف حركة سير عربات ميترو الجزائر يوم الأربعاء، اضطرابا بين محطتي حي البدر وعين النعجة، حسب ما أفادت به المؤسسة في بيان.

وستبقى الخدمة متاحة بشكل طبيعي على مستوى جميع المحطات الأخرى، يضيف بيان ميترو الجزائر.

ودعت المؤسسة إلى اتباع تعليمات أعوان الميترو، لتسهيل تنقل المسافرين. وأكدت أن فرقها التقنية “تبذل كل الجهود اللازمة لاستئناف الاستغلال العادي في أحسن الظروف”.

وتعبر رحلات ميترو الجزائر خطّ حي البدر نحو عين النعجة يوميا، على مسافة 3.6 كلم. بحيث تمرّ على ثلاث محطات هي “الورشات”، “عين النعجة”، و”جسر قسنطينة”.