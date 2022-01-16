اطلاق مسابقة وطنية لأحسن إقامة جامعية

تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم مسابقة وطنية لأحسن إقامة جامعية لخلق روح التنافسية، بين الإقامات حيث حددت تاريخ 18 جانفي كآخر أجل للمشاركة.

وحسب مراسلة نشرها الديوان الوطني للخدمات الجامعية، موجهة إلى مدراء الاقامات الجامعية، السبت، فان 14 مديرية خدمات جامعية فقط من مجموع 66 ردت على مراسلات سابقة بشأن الاستعداد للمسابقة.

وأضاف إن “مديريات خدمات جامعية من بين (14) مديرية التزمت بالاختبار المنصوص عليه في مراسلتنا التي تقضي باختيار 03 إقامات جامعية حديثة متوسطة وقديمة الإنشاء الأخذ بعين الإعتبار في الإختبار إقامة جامعية للذكور وأخرى للإناث والثالثة حسب الاختيار”.

وأكدت المراسلة على ضرورة حث مديريات الخدمات الجامعية المتبقية والتي عددها 52 على الرد قبل تاريخ 18 جانفي 2022 على الساعة الرابعة زوالا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التعليم العالي، إنه سيتم الإعلان عن نتائج المسابقة، على هامش اليوم الوطني الرياضي بمناسبة يوم الطالب 19 مارس 2022، إلى جانب تدشين إقامات جديدة وغلق البعض التي ثبت اهتراؤها بعد معاينتها.