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اقتصاد

اطلاق ندوات استثمار جزائرية في جمهوريات التشيك وبولندا والمجر

عادل ف
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اطلاق ندوات استثمار جزائرية في جمهوريات التشيك وبولندا والمجر

 أشرف وفد عن غرفة التجارة والصناعة الجزائرية وكذا الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على تنظيم ندوات استثمار في جمهوريات التشيك ووالمجر وبولندا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وقدّم رؤساء غرف التجارة والصناعة لولاية بومرداس وتيزي وزو وغرداية، عروضا حول مناخ الأعمال و فرص الاستثمار في الجزائر بالإضافة إلى التسهيلات و الضمانات الممنوحة لفائدة المستثمرين الأجانب الراغبين في اقامة مشاريع استثمارية سواء كانت في المجال الزراعي أو الصناعي، وكذا بحث فرص الشراكة وترقية المبادلات التجارية.

وحضر أشغال هذا الملتقى كل من سفير الجزائر بجمهورية التشيك بلقاسم زغماتي، وسفير الجزائر بجمهورية المجر، عبد الحفيظ علاهم، ورجال أعمال من كلا البلدين .

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