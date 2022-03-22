اطمئنوا.. السيولة المالية متوفرة خلال رمضان

وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يؤكد:

طمأن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، الثلاثاء، المواطنين بتوفر السيولة المالية خلال شهر رمضان.

وقال تريكي في ختام زيارة عمل قادته لولاية البليدة، في رده على سؤال حول تخوف المواطنين من نقص السيولة المالية عشية شهر رمضان الفضيل، حيث تكثر مقتنيات المواطن، أنه تم “اتخاذ تدابير تحسبا لهذه المناسبة تقضي بتوفير السيولة المالية في كل مكاتب البريد”.

ويتعلق الأمر، يقول الوزير، بتنصيب خلية تضم مختلف الأطراف المعنية للتحضير لهذه المناسبة والتأكيد على توفير السيولة في كل مكاتب البريد خلال كل أيام السنة بما فيها شهر رمضان المبارك وذلك بتضافر جهود الجميع، مؤكدا “التزامه” بالقيام بكل ما من شأنه التخفيف من الضغط على شبابيك البريد لتسهيل الخدمات للمواطن.

وأضاف أن شبكة مكاتب البريد، هي الأقرب للمواطن، حيث تحصي أكثر من 4100 مكتب بريدي على المستوى الوطني في انتظار توسيعها بعد تجسيد البرنامج المسطر لذلك لتعزيز هذه المكاتب على مستوى 58 ولاية.

كما تطرق تريكي إلى التطور الذي تشهده هذه المكاتب من خلال تحسين ظروف استقبال المواطنين وظروف عمل الموظفين على حد سواء، إلى جانب تخصيص شبابيك خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لضمان تقديم خدمات تتماشى وظروفهم الصحية، إضافة إلى عمليات عصرنة الخدمات البريدية من خلال وضع الشبابيك الآلية بدل موزعات الأموال.

وأوضح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أنه يجري حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الأحياء السكنية الجديدة، التعريف بمختلف الخدمات التي تقدمها هذه الشبابيك على غرار تحويل الأموال ودفع الفواتير والحصول على الكشوفات وغيرها مما يسهل على المواطنين قضاء مختلف حوائجهم اليومية.

وأشار إلى أنه بهدف تحسين الخدمة العمومية للمواطنين، تم تعزيز شبكة الموزعات المالية المقدر عددها بـ1400 موزع على المستوى الوطني بإضافة 600 موزع جديد خلال السنة الجارية، أي رفعها بنسبة تقدر بـ40 بالمائة في سنة واحدة، وهو “ما يدل على الأهمية التي نوليها لهذا الجانب من الهياكل والتجهيزات التي تسمح بالارتقاء بالمرفق العام”، كما قال.