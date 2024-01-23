“اطمئنوا لا تغيير لمواصفات سيارات جي إيكس 3 وكولراي”

"جيلي" توضح لـ14 ألف زبون:

طمأنت شركة جيلي الجزائر زبائنها المقدر عددهم بـ14 ألف زبون بعدم تغيير مواصفات مركباتها من نوع “جي إيكس 3 برو” و”كولراي”.

ويؤكد بيان لشركة “جيلي الجزائر”، تلقت “الشروق” نسخة منه: “نُبشّر زبائننا الأعزاء وبالخصوص المُودعين الأوائل لطلبات اقتناء سيارة جيلي، أننا سنتواصل معهم ابتداء من الأحد 2 فيفري 2024، لدعوتهم لتسديد المبلغ المالي المتبقي من سعر السيّارة، والذي يُمثّل 90 بالمائة من قيمة المركبة”.

ويضيف البيان: “نؤكد في هذا السياق أن السيارات التي ستسلّم والمتمثل عددها في 14 ألف مركبة من نوعي GX3PRO و COOLRAYتتطابق مواصفاتها مع الصيغ المحددة سابقا وأنه لم تطرأ عليها أي تعديلات تمس الخصائص أو الأسعار”.

وختم البيان :”ننوّه هنا، أنّه رغم أننا نتحمل أعباء شحن إضافية، نتيجة لما حدث من توتّرات في النقل البحري العالمي مؤخرا، إلا أننا نلتزم بما ينص عليه دفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد السيارات، وما يفرضه المرسوم الصادر شهر نوفمبر 2022، ونعمل جاهدين على المحافظة على حقوق زبائننا، كما نولي أهمّية كبرى للثقة التي وضعها الزبون في شركتنا”.