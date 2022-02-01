-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وفاة 8 أشخاص في انفجار للغاز بسطيف
الجزائر
المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية لـ"الشروق":

اطمئنوا.. لا غلق للمساجد بسبب أوميكرون

الشروق أونلاين
  • 182
  • 0
اطمئنوا.. لا غلق للمساجد بسبب أوميكرون
أرشيف

نفى المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف خميسي بزاز، إمكانية غلق المساجد في الوقت الحالي بسبب تفشي وباء كورونا، مشيرا أن الملف غير مطروح حاليا على اعتبار أن مساجد الجمهورية تعد الأكثر التزاما بإجراءات الوقاية الصحية.

وقال خميسي بزاز في تصريح لـ”الشروق” أن تقارير يومية توضع على طاولة وزارة الشؤون الدينية حول وضعية المساجد في ظل تفشي الموجة الرابعة لوباء كورونا، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة أبانت عن احترام كبير للبروتوكول الصحي على مستوى بيوت الله، كما أنها تعد أكثر الأماكن التزاما بإجراءات الوقاية، نافيا في نفس الوقت صدور أي قرار غلق مسجد منذ بداية هذه الموجة ومؤكدا أن إمكانية الغلق غير مطروحة.

وطمأن مفتش وزارة الشؤون الدينية بأن مصالحه اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان رقابة دائمة على المساجد، من حيث التزام المصلين والأئمة بما تفرضه الإجراءات الوقائية، وأيضا عبر تحسيس المصلين بضرورة احترام قواعد الصحة والنظافة والتباعد، ليس فقط داخل المساجد وإنما حتى بعد مغادرة مكان الصلاة.

مقالات ذات صلة
4000 حساب و170 ملف لاقتناء السكن بأموال “حلال”

4000 حساب و170 ملف لاقتناء السكن بأموال “حلال”

أجنحة الدجاج و”الكاركاس” تحفظ ماء وجه المائدة الجزائرية

أجنحة الدجاج و”الكاركاس” تحفظ ماء وجه المائدة الجزائرية

شاب بقسنطينة يستغل حالات إنسانية للنصب على المحسنين

شاب بقسنطينة يستغل حالات إنسانية للنصب على المحسنين

وفاة ما يقارب 40 شخصا اختناقا بالغاز خلال شهر جانفي

وفاة ما يقارب 40 شخصا اختناقا بالغاز خلال شهر جانفي

النقل بالسكك الحديدية: تذبذب في الرحلات بسب إضراب مفاجئ للعمال

النقل بالسكك الحديدية: تذبذب في الرحلات بسب إضراب مفاجئ للعمال

نقابة سائقي سيارات الأجرة تناشد البرلمان التدخل

نقابة سائقي سيارات الأجرة تناشد البرلمان التدخل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد