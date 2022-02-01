اطمئنوا.. لا غلق للمساجد بسبب أوميكرون

المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية لـ"الشروق":

نفى المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف خميسي بزاز، إمكانية غلق المساجد في الوقت الحالي بسبب تفشي وباء كورونا، مشيرا أن الملف غير مطروح حاليا على اعتبار أن مساجد الجمهورية تعد الأكثر التزاما بإجراءات الوقاية الصحية.

وقال خميسي بزاز في تصريح لـ”الشروق” أن تقارير يومية توضع على طاولة وزارة الشؤون الدينية حول وضعية المساجد في ظل تفشي الموجة الرابعة لوباء كورونا، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة أبانت عن احترام كبير للبروتوكول الصحي على مستوى بيوت الله، كما أنها تعد أكثر الأماكن التزاما بإجراءات الوقاية، نافيا في نفس الوقت صدور أي قرار غلق مسجد منذ بداية هذه الموجة ومؤكدا أن إمكانية الغلق غير مطروحة.

وطمأن مفتش وزارة الشؤون الدينية بأن مصالحه اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان رقابة دائمة على المساجد، من حيث التزام المصلين والأئمة بما تفرضه الإجراءات الوقائية، وأيضا عبر تحسيس المصلين بضرورة احترام قواعد الصحة والنظافة والتباعد، ليس فقط داخل المساجد وإنما حتى بعد مغادرة مكان الصلاة.