“اظهر احترامك” خلال المونديال.. قطر توضح حقيقة المنشور

مع بداية العد التنازلي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم بقطر، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يتضمن تعليمات قيل أنها صادرة عن السلطات القطرية تعدد فيه السلوكيات الممنوعة خلال المونديال.

ويتضمن المنشور الذي يحمل شعار “أظهر احترامك” مجموعة من التعليمات باللغة العربية والإنكليزية مرفقة بعبارة “أظهر احترامك لثقافة ودين المجتمع القطري من خلال تجنب هذه السلوكيات”.

ويعدد المنشور في رسم بياني محاذير من بينها “اللباس المبتذل والشذوذ وشرب الكحول والموسيقى والأصوات العالية”،

وجاء في التعليق المرافق “رسميا: تعليمات دولة قطر للحاضرين إليها لكأس العالم 2022”.

وحصد المنشور مئات المشاركات وسط العديد من التعليقات المشيدة به على الصفحات الناطقة باللغة العربية، في وقت تواجه فيه قطر، الدولة المضيفة، انتقادات تخص سجلها بمجال حقوق الإنسان والعمال الأجانب.

وعليه نفى الحساب الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للمونديال في بيان له صحة ما جاء في المنشور المتداول، مؤكدا أنه غير صادر عن جهة رسمية.

وطالبت اللجنة من المشجعين أخذ معلوماتهم المرتبطة بالسفر إلى قطر من المصادر الرسمية فقط، كما أعلنت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيصدر قريبا دليلا شاملا ينافي الكثير من المعلومات التي يجري تداولها.

وأرشد البحث عن المنشور أنه يعود لحساب على تويتر “أظهر احترامك”، ويعرف عن نفسه كحساب “يساهم في ترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية الداعمة للهوية القطرية”.

ونشر الحساب التغريدة بتاريخ الأول من أكتوبر 2022 حاصدا مئات التفاعلات.