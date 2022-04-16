اعتداءات الأقصى.. اين اختفى رئيس لجنة القدس؟

يعيش العالم الإسلامي على واقع الصدمة بسبب الصمت الرهيب للرئيس “الافتراضي” للجنة القدس، التي من المفترض أن تسهر على حماية الأماكن الإسلامية المقدسة في المدينة.

في الوقت الذي يتعرض الشعب الفلسطيني البريء إلى هجمات عنف في باحة المساجد، لم يجد الملك محمد السادس اي خرج لإرسال تهنئة إلى ملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى زواجها!

امام هذا الوضع، هناك حقيقة يجب أن تقال : هناك استغلال لهذه الهيئة من قبل الملك الحسن الثاني، وخليفته محمد السادس حاليا. الهيئة هذه التي تم إنشاؤها سنة 1975، تحت رعاية اللجنة الدائمة للتعاون الدولي، والتي اجتمعت مرتين فقط (الاجتماع الأخير يعود إلى .. 2014)، كانت ترمي الى تحقيق هدفين: إضفاء الشرعية على صفة أمير المؤمنين المعلنة ذاتياً حتى لا تطغى عليها التيارات الإسلامية ومن ثم توفير القدرة على المناورة والتأثير من أجل الحفاظ على العلاقات الجيدة مع إسرائيل.

مع تطبيع المعلن، ثمار لخيانة مزدوجة على ظهر الشعبين الفلسطيني والصحراوي، إتضح حاليا أن القضية الفلسطينية أصبحت خطا أحمر، تماما مثل قضية الصحراء الغربية وتلك المتعلقة بشبه تأليه الملكية. لذلك ، كل شيء يبدو على مايرام في المملكة السحرية.