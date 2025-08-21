اعتداء بالحجارة على حافلتين لـ”إيتوزا” في سيدي عبد الله (صور)

قالت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” يوم الخميس في بيان، إنها سجّلت اعتداء بالحجارة على حافلتين بسيدي عبد الله، يومي 18 و20 أوت الجاري.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكره المصدر، بحافلتين لنقل المسافرين على خط جامع الجزائر-سيدي عبد الله، تعرضتا عند الساعة الحادية عشر 23:00 ليلا للرشق بالحجارة، في مزرعة الهادي بسيدي عبد الله.

“وتمّ رشق الحافلتين بالحجارة، وعلى متنهما الركاب، بغرض السرقة أو الاعتداء عليهم، في حالة توقف الحافلة. وهذا ما تفطّن له السائقان، حيث تفاديا التوقّف”، تضيف “إيتوزا”.

وتسبّب الاعتداء بإلحاق أضرار مادية معتبرة لزجاج الحافلتين، وحالة من الهلع و الخوف في نفوس المسافرين، يتابع البيان. مستنكرا “هذه الأعمال التخريبية والسلوكات الغير المتحضّرة”.

كما أشار البيان إلى أن “الحافلات المتضررة يتمّ حجزها وإبقاؤها تحت الصيانة. مما يؤدي إلى نقص في عدد الحافلات على مستوى الشبكة”.

قبل أن يدعو “الأولياء والمواطنين الكرام إلى التوعية، ومكافحة مثل هذه التصرفات. وعدم المساس بالأملاك العمومية، الذي يضرّ المؤسسة والزبائن بدرجة أولى”.