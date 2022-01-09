اعتداء بِالسلاح الأبيض على 3 صحافيين جزائريين في الكاميرون

تعرّض ثلاثة صحفيين جزائريين مساء الأحد، لِاعتداء بِالسلاح الأبيض في مدينة دوالا الكاميرونية.

وكان هؤلاء الصحافيون الجزائريون بِصدد تغطية منافسة كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، التي انطلقت فعّالياتها مساء الأحد، وتحديدا مقابلات المنتخب الوطني الجزائري.

واعتدى أشخاص يحملون أسلحة بيضاء على الصحافيين الجزائريين الثلاثة، على مستوى الظهر والأرجل. وسلبوا منهم الأموال (ما كان بِحوزتهم من تكاليف الأمر بِمهمّة)، وجرّدوهم من أغراضهم على غرار الهواتف المحمولة.

ونُقل الصحافيون الثلاثة على جناح السرعة إلى المستشفى، وحسب الأصداء الواردة، فإن وضعيتهم الصحية مطمئنة ولا تبعث على القلق.

هذا وقام رجال الأمن الكاميروني ليلة الأحد بِتطويق الفندق، الذي يُقيم به الصحافيون الجزائريون بِمدينة دوالا.