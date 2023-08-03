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العالم

اعتداء جديد على المصحف الشريف في السويد

الشروق أونلاين
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اعتداء جديد على المصحف الشريف في السويد
أرشيف
جانب من احتجاج ضد الاعتداء على المصحف

قامت امرأة من أصول إيرانية بحرق نسخة من المصحف الشريف في عاصمة السويد ستوكهولم يوم الخميس، تحت حراسة الشرطة.

ونقل مراسل وكالة الأناضول التركية، أن الفاعلة تدعى مرجان بيرامي، وهي في الـ47 من العمر، وقد أقدمت على الاعتداء في شاطئ بمنطقة بروما في ستوكهولم.

ودعت الجزائر الأسبوع الماضي، إلى “ردّ جماعي حازم” على تكرار حوادث حرق المصحف في السويد والدنمارك. وذلك خلال مشاركة وزير خارجيتها في اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وفي 26 جويلية، تبنّت الأمم المتحدة قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.

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