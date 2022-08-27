اعتداء على قنوات الغاز يخلف حريقا وإصابة أعوان بحروق متفاوتة

تسبب في قطع الكهرباء وتسرب للغاز بباش جراح بالعاصمة

سجلت المصالح التقنية لاستغلال الشبكات الكهربائية لمديرية توزيع بلوزداد ناحية توزيع الجزائر، يوم 23 أوت الجاري، انقطاعا للتيار الكهربائي على مستوى واد أوشايح ببلدية باش جراح في العاصمة، إثر حدوث عطب تقني على مستوى شبكات التوزيع ذات التوتر المتوسط، وعلى إثره تدخلت الفرق التقنية للكهرباء لإصلاحه بعزل الخطر وتزويد الزبائن المتضررين من هذا الانقطاع من محول كهربائي أخر في انتظار إصلاح العطب.

وحسب بيان لمديرية التوزيع ببلوزداد تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن مركز الاتصال الوطني سجل في نفس الوقت، على الرقم 3303 وفي نفس اليوم وفي حدود الساعة الواحدة زوالا اتصالا من طرف قاطني واد أوشايح ببلدية باش جراح إشعارا يتعلق بتسرب للغاز الطبيعي، حيث تدخلت على إثره الفرق التقنية للتدخل وإصلاح أعطاب الغاز والتي عاينت تعديا على قنواتها الغازية من طرف الشركة الجزائرية للمياه والتطهير “سيال” دون الإعلان المسبق من طرف هذه الأخيرة للجهات المعنية عن قيامها بأشغال حفر بهذه المنطقة .

وتفاجأ الأعوان بنشوب شرارة كهربائية اندلعت من الشبكة الكهربائية الأرضـية للتوتر المتوسط المتضررة ونشوب حريق اندلعت على إثره ألسنة اللهيب المتطايرة نتج عنه إصابة أعوان التدخل بحروق بليغة.

وأضافت المديرية أن هذا النوع من التعديات عـلى المنشآت الكهربائية والقنوات الغازية للتوزيع الخارج عن نطاق المديرية شكل معدل.58 61 بالمائة خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية، والتي يتم تسجيلها بصفة متكررة بسبب عمليات الحفر والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية والخاصة منها دون أدنى احترام لمسافات محيط الحـماية أو الرجوع إلى الجهات المختصة وإبلاغها، مشيرة إلى أن هذه السلوكيات لا تؤدي فقط إلى انقطاعات للتزويد بالتيار الكهربائي وبالغاز الطبيعي على الزبائن فقط بل في غالب الأحيان إلى حوادث مميتة، ناهيك عن الخسائر المادية التي تنجر عن هذه التعديات وزمن الإصلاح الذي تستغرقه .

ودعت مديرية توزيع بلوزداد زبائنها وجميع المؤسسات العمومية أو الخواص للتحلي بروح المسؤولية والحس المدني حفاظا على الأرواح والمنشآت وأن يقوموا بالتبليغ عن أي عملية حفر قبل البدء فيها أو تسربات غازية حتى تتمكن مصالح التوزيع من التدخل بشكل سريع، وذلك عن طريق الاتصال بالمركز الوطني للاتصالات على الرقم 3303 أو التقرب من المديريات أو الوكالات التجارية التابعة لناحية توزيع الجزائر.