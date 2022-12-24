اعتداء على مدرب البرازيل في أحد المنتزهات

تعرّض الناخب الوطني البرازيلي السّابق “تيتي” لِاعتداء، في أحد منتزهات مدينة ريو دي جانيرو.

وكان التقني تيتي قد استقال من تدريب منتخب بلاده البرازيل، بعد تجمّد مشاركته في ربع نهائي كأس العالم 2022 بِقطر.

وخرج “تيتي” على الساعة السادسة صباحا، يتنزّه في أحد أحياء مدينة ريو دي جانيرو المُطلّة على المحيط الأطلنطي، حيث فضّل هذا التوقيت المُبكّر تفاديا للمارّة والمُضايقات. كما جاء في تقرير نشرته الصحيفة “المحلّية “أوغلوبو”، السبت.

لكن “تيتي” تفاجأ بِمجهول أوقفه، وراح يُوبّخه على عدم قيادته منتخب البرازيل لِإحراز كأس العالم 2022، ثم سلب منه بعض الأغراض الثمينة، ولاذ بِالفرار. وفقا للمصدر المُشار إليه أعلاه.