-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

اعتداء على مدرب البرازيل في أحد المنتزهات

الشروق الرياضي
  • 94
  • 0
اعتداء على مدرب البرازيل في أحد المنتزهات
ح.م
التقني تيتي خلال إشرافه على تدريب منتخب البرازيل في مونديال 2022.

تعرّض الناخب الوطني البرازيلي السّابق “تيتي” لِاعتداء، في أحد منتزهات مدينة ريو دي جانيرو.

وكان التقني تيتي قد استقال من تدريب منتخب بلاده البرازيل، بعد تجمّد مشاركته في ربع نهائي كأس العالم 2022 بِقطر.

وخرج “تيتي” على الساعة السادسة صباحا، يتنزّه في أحد أحياء مدينة ريو دي جانيرو المُطلّة على المحيط الأطلنطي، حيث فضّل هذا التوقيت المُبكّر تفاديا للمارّة والمُضايقات. كما جاء في تقرير نشرته الصحيفة “المحلّية “أوغلوبو”، السبت.

لكن “تيتي” تفاجأ بِمجهول أوقفه، وراح يُوبّخه على عدم قيادته منتخب البرازيل لِإحراز كأس العالم 2022، ثم سلب منه بعض الأغراض الثمينة، ولاذ بِالفرار. وفقا للمصدر المُشار إليه أعلاه.

مقالات ذات صلة
8 لاعبين من أصل 21 غير جاهزين.. والمعطيات تنبئ بمونديال “كارثي”

8 لاعبين من أصل 21 غير جاهزين.. والمعطيات تنبئ بمونديال “كارثي”

حارس الكاميرون يعتزل اللّعب الدولي بعد خلافات حادّة مع مدربه

حارس الكاميرون يعتزل اللّعب الدولي بعد خلافات حادّة مع مدربه

الحالة الصحّية لِأسطورة الكرة البرازيلية “بيليه” تدهورت

الحالة الصحّية لِأسطورة الكرة البرازيلية “بيليه” تدهورت

 ميسي ومبابي وبن زيمة على رأس التشكيل المثالي لعام 2022

 ميسي ومبابي وبن زيمة على رأس التشكيل المثالي لعام 2022

المونديال يعيد مبابي إلى صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم

المونديال يعيد مبابي إلى صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم

هدّاف البطولة يغيب ويدخل في خلافات حادّة مع إدارة الوفاق

هدّاف البطولة يغيب ويدخل في خلافات حادّة مع إدارة الوفاق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد