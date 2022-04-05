اعتداء على “مير” بالسلاح الأبيض في أم البواقي

البلدية ذاتها شهدت مقتل منتخب على يد مواطن

تعرّض رئيس بلدية عن البيضاء، التي تبعد عن عاصمة ولاية أم البواقي بثلاثين كيلومترا، الذي قدّم استقالته قبل عدة أيام، لأسباب رفض الإفصاح عنها وبقيت مجهولة، الإثنين، تعرّض إلى اعتداء من قبل سائق بالبلدية، وبحسب مصدر من عين المكان، فإن الدافع وراء هذا الاعتداء الذي استنكره الكثير من عمال البلدية ومواطنو مدينة عين البيضاء، يعود إلى إجراء تنظيمي قام به رئيس البلدية ضمن صلاحياته، حيث غيّر توقيت ومكان عمل هذا السائق.

رئيس البلدية محمد الهادي حرنان، كان يقود سيارته في وسط المدينة عندما اعترض طريقه الفاعل، وتجاذبا أطراف الحديث، ليتفاجأ المير المستقيل، باستعمال محدثه سلاحا أبيض عبارة عن قضيب حديدي في لحظة غضب هستيرية راح يضرب فيها المير ويخرّب سيارته فأصيب على مستوى الرأس والكتف، وتم نقله على عجل إلى مستشفى صالح زرداني بقلب المدينة ووصفت حالته بالمستقرة، ومازال إلى غاية كتابة هذه الأسطر راقدا في المستشفى، كما تعرضت سيارته للتخريب. وبالرغم من أن الضحية لم يتقدم بشكوى لحد لآن بسبب حالته الصحية، ولم تسلم له شهادة طبية تبين مدى عجزه، إلا أن مصالح الأمن باشرت تحقيقاتها مع توقيف المشتبه فيه الذي سيعرض لاحقا على وكيل الجمهورية، حال استكمال التحقيق مع الضحية والشهود حول أسباب وحيثيات هذا الحادث.

وكانت مدينة عين البيضاء شهدت في عام 2018، جريمة قتل مروعة راح ضحيّتها عضو منتخب عن قائمة الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء، داخل مكتبه بالمركز الثقافي البلدي، المتواجد بحي ماريان بوسط المدينة، ويتعلّق الأمر بالضحية المسمى، منصوري أحمد، أب لثلاثة أطفال، عضو منتخب بالمجلس الشعبي البلدي، لثلاث عهدات متتالية، يبلغ من العمر 56 عاما، متحصّل على شهادة مهندس دولة في البناء.

تفاصيل الحادثة حسب ما صرّح به شهود عيان وقتها لـ”الشروق”، تعود لصبيحة يوم الثلاثاء، حينما كان الضحية يمارس مهامه العادية في استقبال المواطنين لأجل حل مشاكلهم وتسوية وضعيتهم المتعلّقة بمجال البناء، حيث دخل في مناوشات مع شخص في العقد الثالث من العمر، بسبب تسوية وثائق عقار ملك لأهل المعتدي هذا الأخير الذي أقدم على صفع الضحية ومن ثم ضربه بواسطة قطعة بلاط على مستوى الرأس، مصالح الحماية المدينة وفي بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه فقد تم نقل الضحية للمستشفى المحلي بعد تعرّضه لضربة تسببت في إصابته بجرح عميق على مستوى الرأس ووجد متوفى حسب تقرير الطبيب المناوب.