الجزائر

“اعتدى على امرأة بمفك براغي”.. أمن العاصمة يوقف المُتهم (فيديو)

الشروق أونلاين
الشرطة الجزائرية
جانب من عملية التوقيف

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر عن توقيف شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على امرأة باستعمال مفك براغي على مستوى محطة خروبة بالعاصمة.

وأوضحت شرطة العاصمة أن التحريات انطلقت بعد تبليغ ورد عبر بريد صفحة فيسبوك الرسمية للمديرية، ليتم فتح تحقيق من طرف فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليمياً.

وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، مع حجز الأداة المستعملة في الاعتداء. وقد تم تقديمه أمام النيابة المختصة إقليمياً وفق ملف إجراءات جزائية.

