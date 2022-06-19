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الجزائر

اعترافات جديدة للإرهابي الموقوف بن حليمة

الشروق أونلاين
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اعترافات جديدة للإرهابي الموقوف بن حليمة
أرشيف
الإرهابي بن حليمة

أعلن التلفزيون العمومي مساء الأحد، عن بثّ اعترافات مسجّلة جديدة للإرهابي الموقوف بن حليمة محمد عزوز، الذي يواجه تهم المساس بالأمن الوطني.

وجاء في إعلان للتلفزيون:” ترقبوا سهرة اليوم اعترافات الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد عزوز. أحد من شاركوا في المخططات الدنيئة للخونة و المتآمرين على الجزائر”.

يذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، كان قد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حقّ بن حليمة.

ويواجه المتّهم بالانتماء إلى تنظيم “رشاد” الإرهابي، تهم الانخراط في جماعة إرهابية، والمساس بأمن وسلامة التراب الوطني، ونشر معلومات كاذبة، وإحباط معنويات الجيش، والإضرار بالأمن.

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