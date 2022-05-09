اعترافات صادمة للمتهمة بقتل زوجها في تبسة

تذرعت بسوء معاملة الضحية لها

كشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها مصالح أمن ولاية تبسة، بشأن جريمة القتل، التي راح ضحيتها قبل أشهر، المدعو “ق.ك”، ووقعت بحي الجزيرة في عاصمة الولاية، عن تورط زوجته وأفراد من أسرتها، قاموا بإزهاق روحه باستعمال فأس وآلة حادة للتخلص منه بعد معاملته السيئة لزوجته حسب ما ذكرته للمحققين بالضبطية القضائية.

حيث كشف التحقيق الأولي، أن الزوجة وبعد اتصالها بمصالح الأمن الحضري الثاني بتبسة، مطلع السنة الجارية، لتقديم بلاغ عن اختفاء زوجها، تم فتح تحقيق في القضية، وخلال الأسبوع الأول من شهر ماي الحالي تقدم ابن أخ زوجة الضحية، وهو قاصر، وقدم بعض المعلومات التي كانت كافية لفك لغز حادثة اختفاء الضحية، ليتم استدعاء زوجته، وسماعها وبعد مواجهتها بالقرائن انهارت أمام المحققين، واعترفت بإزهاقها روح زوجها، مؤكدة أنها خططت رفقة شقيقها وشقيقتها، لقتل زوجها بسبب ما تعانيه منه حسب أقوالها من “عنف وحقرة وظلم”.

وصرّحت المتهمة أنها ليلة ارتكاب الجريمة كانت بمنزل والدها، حيث اتصلت بزوجها ليقوم بإرجاعها إلى بيت الزوجية، وفي منتصف الليل وصلت الزوجة إلى المنزل، وكان المتهمون الـ3 على استعداد لتنفيذ جريمتهم في حال ما تعرضت الزوجة للضرب مجددا، وقد حمل شقيقها فـأسا ودخل غرفة الضيوف، وما أن دخل الزوج إلى المنزل حتى وقعت ملاسنات بينه وبين زوجته، ليخرج إثرها شقيقها من وراء الباب، ويوجه ضربة بالفأس نحو رقبة زوج الضحية الذي سقط أرضا، ليحاول بعدها الوقوف مجددا، لكن الزوجة قامت بضربه بإناء حديدي يستعمل لتسخين الماء وكانت الضربات على مستوى الرأس والصدر، بعدها قامت بخنقه بحبل بلاستيكي، يستعمل لنشر الملابس، ليلفظ أنفاسه بعين المكان، وقاموا بتنظيف المكان جيدا.

وعند الساعة السادسة صباحا تم الاتصال بصاحب شاحنة صغيرة، من معارف شقيق الزوجة، وتم وضع الضحية في إناء مائي كبير، وتم تحويله إلى منطقة عين ساري بجبل الدكان وبعد الوصول إلى المنطقة، تم تسديد أجرة صاحب الشاحنة، الذي غادر المكان، فيما تكفل المتهمون بحفر حفرة واستخراج جثة الضحية، ووضعها هناك وتغطيتها بالتراب وبقايا الحطب وصناديق النحل، وفي الصباح رجعوا إلى منازلهم، حيث اصطنعت الزوجة القلق لعدم عودة زوجها إلى المنزل، لتظهر الحقيقة بعد أشهر ويتضح بأن الزوج كان ضحية تصفية جسدية تعرض لها من زوجته وبمشاركة شقيقها وشقيقتها.