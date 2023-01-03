اعترافات للإرهابي المدعو “عقيل” عبر التلفزيون الجزائري

سيبث التلفزيون الجزائري اعترافات حصرية للإرهابي الموقوف مراغني الحاج علي المدعو “عقيل” حول التحاقه بالجماعات الإرهابية.

وحسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري فإن الإرهابي الموقوف مراغني الحاج علي المدعو ” عقيل ” سيدلي باعترافات حصرية حول التحاقه بالجماعات الإرهابية في الخارج وتورطه عبر شبكات التواصل الاجتماعي في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الجزائر.

وأوضح المصدر ذاته أن إعترافات الإرهابي الموقوف ستعرض كاملة لاحقا عبر قنوات التلفزيون الجزائري.