 اعتراف المجتمع الدولي بحركة طالبان.. فرنسا تضع 5 شروط

قال وزير الخارجية الفرنسي جان- إيف لودريان إن على حركة طالبان التقيّد بخمسة شروط لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي.

وأوضح لودريان في مقابلة مع شبكة (بي إف إم تي في) الإخبارية الفرنسية “أعلم أنّهم يبذلون جهوداً كثيرة في محاولة للحصول على اعتراف دولي، لكن لا يكفي إصدار تصريحات نقرأها هنا وهناك بشأن احترام حقوق المرأة، فالمطلوب هو أفعال”.

واشترط وزير الخارجية الفرنسي على الجيل الجديد من طالبان إذا كان يريد اعترافاً دولياً فيتعيّن عليهم أولاً أن يسمحوا بخروج الأفغان الذين يريدون مغادرة هذا البلد لأنهم خائفون”.

وشدد بأن عليهم “أن يحولوا دون أن يصبح بلدهم ملاذاً للإرهاب، يجب عليهم أن يثبتوا ذلك بشكل ملموس للغاية”.

وتابع الوزير الفرنسي تعداد الشروط بقوله إنّه يجب على طالبان أيضاً “أن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الأفغانية، وأن يحترموا الحقوق، وخاصة حقوق المرأة”، وتابع “إنّهم يصرّحون بذلك ولكن يجب أن يفعلوه”.

أما الشرط الخامس والأخير وفقاً لوزير الخارجية الفرنسي فهو “أن يشكّلوا حكومة انتقالية”.

وشدد لودريان على أنّ “هذه هي الشروط للحصول على اعتراف دولي”، وقال “بعدها سنرى لكن في الوقت الحالي، يجب عليهم أن يقوموا بهذه الإجراءات، فهي لم تتحقّق حتى الآن”.

وحذّر طالبان من أنّهم إذا لم يلبّوا هذه المطالب “فسيكونون منبوذين من المجتمع الدولي، وسيتعيّن جعلهم يعيشون وضع المنبوذين هذا، سيتطلّب الأمر قدراً كبيراً من الحزم”.