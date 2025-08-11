-- -- -- / -- -- --
رياضة

اعتراف بِوجود غش في الفحوصات

الشروق الرياضي
اعترف أحد ممثّلي أندية بطولة القسم الثاني لِكرة القدم، بِوجود غش في فحص الكشف عن المخدّرات.

جاء ذلك على هامش آخر لقاء جمع رابطة الكرة لِقسم الهواة بِأندية الدرجة الثانية، وانعقد بِالعاصمة.

ولم تذكر رابطة الرئيس أحمد خرشي اسم المتدخّل، والنادي الذي يُمثّله.

وكان اتحاد الكرة الجزائري قد شدّد مؤخّرا على ضرورة التصدّي بِقوة القانون، لِآفة المنشطات والمخدرات في المنافسات المحلية.

ويتسرّب الجزء الأكبر من هذه السموم من الجهة الغربية للبلاد، وبالضبط من مملكة بلاد مراكش، مزرعة المخدّرات التي يرعاها “المخزن”.

