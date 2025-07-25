اعتراف فرنسا بدولة فلسطين.. أول تعليق من واشنطن والكيان الصهيوني

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية “بشدة”، قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، أمام الأمم المتحدة، فيما هاجم نتنياهو فرنسا زاعماً أن مثل هذه الخطوة حسب تعبيره “مكافأة للإرهاب”.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على منصة “إكس”، إن “هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس، ويُعيق تحقيق السلام”، على حد قوله.

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly. This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 25, 2025

كما ثار رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ضد القرار الفرنسي حيث زعم أن “دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منصة إطلاق لإبادة إسرائيل – وليس للعيش بسلام إلى جانبها”.

وأضاف أن “الفلسطينيين لا يسعون إلى إقامة دولة إلى جانب إسرائيل بل يسعون إلى إقامة دولة بدلاً من إسرائيل.”

من جهته قال وزير دفاع الكيان الصهيوني، يسرائيل كاتس أن هذه الخطوة “عار واستسلام للإرهاب”، وقال إن “إسرائيل لن تسمح بإقامة كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا”.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن، الخميس، أن فرنسا قررت الاعتراف بدولة فلسطين “وفاءً لالتزامها التاريخي من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط”.

وأضاف في منشور على منصة “إكس”، تضمن رسالة رسمية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه سيعلن عن هذا القرار بشكل رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر المقبل.