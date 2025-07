اعتراف فرنسا بدولة فلسطين.. أول تعليق من واشنطن والكيان الصهيوني

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية “بشدة”، قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، أمام الأمم المتحدة، فيما هاجم نتنياهو فرنسا زاعماً أن مثل هذه الخطوة حسب تعبيره “مكافأة للإرهاب”.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على منصة “إكس”، إن “هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس، ويُعيق تحقيق السلام”، على حد قوله.

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly.

This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 25, 2025